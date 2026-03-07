La FIA cambia el reglamento y perdona el castigo a Valtteri Bottas

El finlandés se ha librado de ser el primer sancionado del año en este Gran Premio de Australia

Valtteri Bottas se ha visto envuelto en un curioso caso de reglas que vienen y que van. El finlandés en un principio iba a comenzar la temporada sancionado debido a su última carrera que tuvo lugar en Abu Dhabi 2024, cerrando la temporada. En el año siguiente no participaría en el Mundial, por lo que le convenía terminar de la mejor manera posible. Pero no fue así.

La sanción de de Bottas

En aquel momento, Valtteri formaba parte del equipo Sauber y en esa última carrera de la temporada, se llevó por delante a Kevin Magnussen tras bloquear sus neumáticos en la frenada de la curva 6. El impacto provocó un tropo del de Hass y arruinó por completo su carrera. Así lo anunciaba el comunicado aquel día para explicar lo sucedido durante la carrera y el motivo de la penalización: ''El coche nº 77 se encontraba por dentro respecto al coche nº 20 al acercarse a la curva 6, calculó muy mal su frenada y colisionó con el coche nº20, que abordaba la curva por la trayectoria normal''.

Los comisarios impusieron en un principios 10 segundos de penalización, pero como tuvo que retirar su coche poco después debido a los daños, no pudo cumplir ese castigo. El reglamento de la FIA establece que, si un piloto no cumple una sanción de tiempo porque se retira o la carrera termina, esta se convierte automáticamente en una caída de 5 puestos en la parrilla en el siguiente Gran Premio. Una carrera que se disputará este domingo, más de un año después, y en la que finalmente Bottas ha salido impune.

La FIA modificó el reglamento

Al confirmarse su regreso para 2026 con el nuevo equipo de Cadillac, las normas indicaban que debía pagar esa deuda pendiente en la primera carrera de la temporada en Melbourne. Pero finalmente la normativa se ha tornado hacia su lado, ya que la FIA aplicó en el Reglamento Deportivo que salvó al finlandés.

La nueva normativa establece que las penalizaciones de parrilla no cumplidas expiran después de 12 meses. Como la infracción de Bottas ocurrió en diciembre de 2024 y ya han pasado casi 15 meses, la sanción se ha desvanecido. ''¿No me sigues en Instagram? Acabo de anunciarlo hace 20 minutos. Al parecer, ha desaparecido gracias a una nueva normativa, así que no hay sanción de parrilla. Está bien'', bromeaba el piloto en la rueda de prensa de la carrera.