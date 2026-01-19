Bottas vuelve a la Fórmula 1 con una sanción pendiente desde 2024

El finlandés vuelve a la Fórmula 1 de la mano de Cardillac, pero lo hace con una penalización pendiente desde su accidente con Kevin Magnussen en Abu Dhabi 2024

Valtteri Bottas cerró su etapa como piloto titular en 2024 de forma agridulce. Y aunque para algunos parecía el final, tan solo fue un hasta luego, ya que el finlandés regresa de nuevo con el nuevo proyecto de Cardillac. Aunque su último año fue para el olvido, siendo según sus palabras la temporada ''más difícil de su carrera'', terminando con 0 puntos y en la posición 22 del campeonato de pilotos.

El sancionado regreso de Bottas

La última carrera en Abu Dhabi no fue sencilla, terminando con una colisión con Kevin Magnussen, valiéndole una sanción de 5 puestos en la parrilla que debe cumplir ahora en su regreso. Uno de esos casos extraños donde la burocracia del deporte supera a la lógica del tiempo, como una especie de deuda que ha quedado congelada durante más de un año.

El accidente en Yas Marina

Hacia el final de la carrera, Bottas estaba luchando con Kevin Magnussen. Al llegar a la curva 6, el finlandés cometió un error de cálculo grave al frenar, bloqueando sus neumáticos y llevándose por delante el coche del de Hass. El que entonces estaba en Sauber, tuvo que retirar el coche debido a los daños. A pesar de que Magnussen pudo continuar con la carrera, quedó completamente arruinada. La FIA determinó que Valtteri fue totalmente culpable por un error de juicio, por lo que le impusieron 5 puntos de sanción en la próxima carrera.

Una sanción que no caduca

Lo común es que las sanciones se cumplan en la siguiente carrera del calendario, pero como Abu Dhabi fue la última de aquel 2024 y Bottas no tuvo asiento titular en 2025, la penalización se quedó completamente en el limbo. En el reglamento anterior, las sanciones de parrilla no caducaban si el piloto no participaba en eventos oficiales, por lo que se quedó guardad en su expediente personal a la espera de que volviese a correr en un Gran Premio.

Curioso es que la FIA entre la gran batería de nuevas normativas para 2026 ha introducido una cláusula de caducidad que intenta evitar estas situaciones. Pero como no es retroactiva, han confirmado que debe cumplirse igualmente. Así que oficialmente, Bottas es el primer piloto en recibir una penalización antes siquiera de que comiencen los entrenamientos. Un ''fantasma del pasado'' que Cardillac está trabajando para que la organización finalmente no lo ejecute. Aunque la decisión que tomarán esta aún el aire, siendo probable que el resto de equipo tengan que estar de acuerdo.