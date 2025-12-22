Cadillac firma talento español para su desembarco en la Fórmula 1

Cadillac ha firmado al español Xavi Marcos, antiguo ingeniero de pista de Charles Leclerc en Ferrari, como su nuevo ingeniero de jefe de carrera, un puesto clave en el devenir de cada fin de semana

La Fórmula 1 es una competición donde el talento en el muro es clave para las carreras y el equipo Cadillac, que aterriza en el paddock en 2026, lo sabe, por eso se está encargando de firmar nombres de peso. Uno de ellos es el del español Xavi Marcos, antiguo ingeniero de pista de Charles Leclerc en Ferrari, que será el nuevo ingeniero jefe de carrera de los estadounidenses. Una apuesta con mucha experiencia en el Gran Circo, y que además es de la casa, pues tras salir de Manarello en 2024, actuaba como jefe técnico del programa de resistencia de Cadillac.

El fichaje de Marcos es uno más de los muchos que está haciendo la nueva escuadra americana, que además de al español, ha sumado para la causa a nombres como el de su nuevo su team principal, el exjefe de Marussia Graeme Lowdon; además de un viejo conocido de la parrilla como Pat Symonds, con pasado en Renault o Williams y que será un asesor ejecutivo; o el ex de Renault Nick Chester como director técnico. Todos ellos van a tratar de conseguir los mejores resultados posibles, a la espera de que el coche, con motor Ferrari, sea competitivo.

Bottas y Pérez, experiencia al servicio de un equipo novel

Desembarcar en la Fórmula 1 es muy complicado para todos los equipos nuevos, y aunque hace muchos años que no lo vemos, en el recuerdo está la época en la que llegaron Hispania, Marussia o Caterham, por eso mismo es clave rodearse de los mejores para hacerlo. En el caso de Cadillac, donde todo el potencial económico de General Motors es vital acertar, no solo con el equipo técnico, con todos los fichajes mencionados, sino no también con los pilotos. Al principio parecía que iban a tener un perfil experimentado y uno más joven, sin embargo, al final han apostado por dos veteranos ilustres, Valtteri Bottas y Checo Pérez.

Tras sus años en Mercedes y Red Bull como lugartenientes de Lewis Hamilton y Max Verstappen, respectivamente, mientras encadenaban títulos, ahora les llega un reto diferente, en el que tras pasar una temporada fuera del foco tienen que dirigir el camino de una escudería neófita, aunque eso sí, es una prueba en la que tienen más de ganar que de perder, puesto que ni mucho menos os es fácil una apuesta de este estilo y sacar buenos resultados rompería con la estadística del sufrimiento de los nuevos equipos.