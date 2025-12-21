Fernando Alonso y Carlos Sainz analizan las incógnitas del nuevo reglamento de la F1 2026

A poco meses del inicio de la nueva era de la Fórmula 1, los pilotos españoles han expresado sus dudas sobre el reglamento de 2026, un cambio técnico que promete igualdad pero que también genera incertidumbres

Año nuevo, normas nuevas. O al menos, en la Fórmula 1. El 2026 traerá de regalo un nuevo juguete para los pilotos, donde el funcionamiento de los monoplazas es aun todo un misterio incluso para sus protagonistas. Habrá que aguardar al Gran Premio de Australia, que se llevará a cabo los próximo 7 y 8 de marzo y solo queda esperar a que llegue la fecha en tanto que las escuderías van afinando durante el invierno los coches. Dos de los proyectos más ilusionantes de este cambio de paradigma es el de los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz, que afrontan la temporada con incertidumbre pero con esperanza.

Carlos Sainz y la ''sensación rara''

En medio de este caos hasta que de el pistoletazo de salida la primera carrera de la temporada en Melbourne, hasta el propio Carlos Sainz tiene alguna que otra duda sobre como se desarrollará la próxima temporada con ese cambio de temporada debido a la nueva normativa de la FIA, tal y como declaró durante la gira europea: ''La velocidad será un factor. El coche tiene mucha potencia, pero en la recta se cortará y la sensación es rara como piloto. Estamos acostumbrados a ir siempre más rápido en la recta''.

La nueva normativa busca un reparto de potencia casi 50/50 entre el motor de combustión y el sistema eléctrico -gran diferencia con el 80/20 anterior-, lo que aumenta significativamente la potencia eléctrica disponible. Esto desencadena en un efecto secundario potencial del nuevo diseño del motor y la gestión de energía, pudiendo hacer que los coches se queden sin potencia eléctrica al final de las rectas si no se gestiona correctamente. Precisamente a esto se refiere Sainz: ''En algunas vueltas seguirá, en otras se cortará. En casa momento podeos ver potencia y velocidad diferente''.

Fernando Alonso, sed de victoria

El asturiano en parte respaldó al de Williams con pequeñas discrepancias pero en esencia con la misma opinión, dejando claro: ''Cada vez que los pilotos probamos algo más lento, no nos gusta. pero si nos das un kart de alquiler, queremos ganar''. Alonso piensa que ''al final del día'' la Fórmula 1 es ''una carrera contra el tiempo y la carrera contra tus competidores''. No apuesta porque sea ''un rendimiento diferente en el coche'' aunque ''tal vez un poco menos de agarre porque las regulaciones y la carga aerodinámica serán menores''.

Un año especial por mucho más que los cambios en las unidades de potencia, tal y como comentaba en noviembre: ''La única pregunta que tengo en mente son las posibilidades de adelantamiento'' ya que cree que ''conduciendo en el simulador y leyendo las reglas, todos pueden activar el DRS en las rectas, tanto el coche de delante como el de detrás'' lo que crea algo de caos ya que ''realmente no hay posibilidad de marcar la diferencia a menos que uses mucha energía en esa recta''. Un arma de doble rasero, ya que si esta situación se diese ''pagarás el precio de las siguientes rectas'' debido a que ''tal vez te vuelva a adelantar el coche que acabas de adelantar''.

La nueva normativa lleva siendo motivo de conversación en el paddock desde hace unos meses, destacando la aprobación de pilotos como Max Verstappen o Lewis Hamilton contra el perfil bajo de Carlos Sainz y el escepticismo de Alonso