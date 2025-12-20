La redención de Carlos Sainz tras tocar fondo: “Habría sido muy fácil caer en la trampa de rendirme”

Carlos Sainz tuvo un inicio de año muy complicado en 2025, sin embargo, supo salir del pozo cuando peor estaba y al final se convirtió en una de las grandes revelaciones a los mandos del Williams

Salir de Ferrari después de cuatro años, siendo uno de los baluartes de la Fórmula 1 en el equipo más histórico, es muy complicado, y el ejemplo perfecto es Carlos Sainz. El piloto español cambió de aires en 2025 tras verse obligado a abandonar Manarello por la llegada de Lewis Hamilton, aterrizando en Williams, donde las cosas han terminado muy bien, pero en la primera mitad del mundial lo pasó mal, muy mal.

La adaptación al nuevo coche fue dramática para Sainz, con errores propios, errores del coche y en general un sinfín de problemas que hicieron que mientras su compañero Alex Albon lo hacía bien, él estuviera muy cerca de tocar fondo. De hecho, lo hizo, como ha confesado en Racingnews.365, estando a punto de lanzarlo todo por la borda y dejarse ir: ”Pensé: 'Este no es mi año, no importa cuánto lo intente' Habría sido muy fácil caer en la trampa de rendirme y decir: 'Mira, este año está perdido. Seguiré desarrollando el coche, me desarrollaré con el equipo, pero no tengo ninguna posibilidad de obtener buenos resultados este año porquealguien ahí arriba decidió que 2025 no es mi año para obtener resultados'".

Solo que en ese momento to hizo ‘click’ y desde entonces empezó a encadenar grandes resultados, hasta terminar con dos podios, en Bakú y Qatar y sobre todo, dejando grandes sensaciones semana tras semana, lo que le ha vuelto a posicionar como uno de los mejores de la parrilla y sobre todo, le ha permitido reencontrarse consigo mismo, algo que puede ser clave de cara a los siguientes años de su carrera.

Mucha proyección para 2026

Cuando Sainz decidió de entre todas las ofertas que tenía aceptar la de Williams quedó claro que lo hacía por el potencial que tenían, pero sobre todo por lo que podría ser en 2026. Con la nueva reglamentación de los motores parece que Mercedes está un paso por delante del resto y el potencial de los alemanes es infinito, por lo que para la escudería de Grove, que monta sus unidades de potencia, la ilusión se ha multiplicado y van a buscar hacer grandes cosas. Además, una vez pasado todo el proceso tan duro como el vivido este año y una vez adaptado por completo a un monoplaza que poco tiene que ver con el Ferrari, hay muchos motivos para creer que Sainz puede pelear por grandes cosas.