Carlos Sainz se despide de Williams con una emotiva carta hasta 2026

El piloto madrileño ha querido reconocer todo el trabajo de la fábrica y agradecer que le hayan puesto las cosas tan fáciles desde su primer día en el equipo británico

Y salió el guion según lo previsto. Este podría ser el mejor resumen de la primera temporada de Carlos Sainz en Williams. Un comienzo difícil, una adaptación que requirió su tiempo y tres podios (dos en carrera larga y uno en una Sprint) para reivindicarse como piloto y reflejar que su decisión fue la correcta.

Así, antes de que termine el año, el piloto madrileño ha querido tener un detalle con todos los componentes de la fábrica para agradecerles lo fácil que se lo pusieron desde el primer día y el gran trabajo que han hecho, tal y como demuestran los números y la quinta plaza conquistada en el Mundial de Constructores, donde el año pasado solo pudieron quedar novenos.

Y para despedirse de ellos hasta 2026, Sainz ha redactado la siguiente carta:

"Querida familia Williams. Al cerrar una primera temporada extraordinaria juntos, quiero expresar mi más sincera gratitud a todos y cada uno de vosotros por la increíble bienvenida que he recibido desde el primer día en Grove. Sabía que me unía a un equipo muy especial, pero nuestro primer año juntos ha superado todas mis expectativas". Esta impresión especialmente diseñada es un pequeño gesto de agradecimiento, y espero que sirva como recordatorio de lo que hemos logrado juntos durante 2025".

Es gracias a vuestra dedicación y compromiso que hemos sido capaces de conseguir nuestro más ambicioso objetivo este año, asegurarnos el quinto puesto en el campeonato de constructores, mientras que también hemos tenido un poco más de diversión en el camino con los podios en Bakú y Qatar, y en la carrera sprint de Austin. Esos momentos destacados no son míos, sino que son directamente el resultado de vuestros esfuerzos y nuestro trabajo en equipo, y espero que os sintáis realmente orgullosos, como lo estoy yo, de cada punto que hemos conseguido.

Hemos sentado bases sólidas para la temporada que viene, y estoy deseando volver a competir. Pero no se equivoquen, todavía hay un largo camino antes de que logremos nuestro objetivo final: devolver a este equipo a la senda del triunfo, donde pertenece. Después de nuestro primer año juntos, no tengo dudas de que tenemos todos los ingredientes para llegar ahí, y podéis estar seguros de que daré absolutamente lo mejor de mí para representaros dentro y fuera de la pista con mis mejores habilidades".

Estén orgullosos de lo que estamos construyendo juntos, disfrutad de vuestro muy merecido descanso con vuestros seres queridos, y os veo en 2026 con nuestras baterías totalmente recargadas y preparadas para volver de nuevo.

¡Vamos!"

Sin duda, una muestra de la bellísima persona que hay detrás de un gran piloto que, además, es tan detallista como reflejan estas fotos que se han divulgado a través de las redes sociales donde los empleados de Williams recibieron una bolsa individual con algunos 'regalitos' por parte del madrileño.