Fernando Alonso y Max Verstappen, los pilotos que marcaron la pauta en 2025

Los pilotos de Aston Martin y Red Bull fueron los referentes en su categoría, demostrando su superioridad en la pista por encima de sus compañeros

Hay una cosa que tienen en común Fernando Alonso y Max Verstappen, y esa es la dominación total de sus respectivos equipos sobrepasando sin despeinarse a sus compañeros. Mientras que el neerlandés rozó con los dedos de las manos su quinto mundial -se quedó a tan solo dos puntos de Lando Norris- el asturiano fue el que llevo todo el peso de Aston Martin. En ambos casos lograron superar tanto a Lance Stroll como a Yuki Tsunoda.

Fernando Alonso, por delante de Stroll

Que 2026 es ilusionante para Fernando Alonso es algo que ha manifestado públicamente en varias ocasiones. Aunque esta última temporada ha estado llena de altibajos, eso no ha hecho que pierda uno de los récords internos dentro de su equipo: el asturiano no queda por detrás de Lance Stroll en clasificación desde el GP de Gran Bretaña en 2024. Esto significa que hace 36 carreras el canadiense no ha podido superar a su compañero de equipo. Una racha que el español puede mantener el año que viene, ya que seguirán juntos defendiendo a la escudería británica.

Eso sí, tras el Gran Premio de Abu Dhabi, Fernando Alonso quiso aclarar que a pesar de todo no ha sido un año fácil: ''Esto año no podemos estar muy satisfechos. Hemos tenido un coche dificilísimo de conducir, hemos acabado séptimos en Constructores, así que hay poco de lo que estar realmente orgullosos. Que las actuaciones personales hayan sido buenas, que hayamos acabado bien en el campeonato, cerca de pilotos o coches con los que no deberíamos estar, lo cogemos, pero no sirve de mucho. Aquí se gana o no se gana, y este año no hemos ganado ni hemos estado cerca de ello''.

Max Verstappen, invencible

El neerlandés ha logrado una hazaña similar a Alonso. Ha logrado ser 'mayor que' Liam Lawson y Yuki Tsunoda en absolutamente todas las clasificatorias de carrera. Además, ha sido invencible en 31 eventos consecutivos, de hecho, nadie le ha superado desde el Checo Pérez en Azerbaiyán en 2024.

Así es como Max Verstappen y Fernando Alonso han destacado en este ranking, propiciado por el marcador a cero de sus compañeros. Aunque destaca también este año el 19-5 de Leclerc a Hamilton o el 21-3 de George Russel a Kimi Antonelli. McLaren ha sido una de las más disputadas e igualadas, con un 13-11 del campeón Lando Norris a Oscar Piastri, tercer clasificado del campeonato de pilotos.