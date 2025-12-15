Vettel avisa sobre Verstappen: ''Lo que da miedo es que aún está mejorando''

Una de la voces más influyentes del mundo del automovilismo cree que el de Red Bull tiene mucha tela que cortar todavía

De tetracampeón a tetracampeón, Sebastian Vettel piensa que a Max Verstappen todavía le queda mucha cuerda. El neerlandés no ha logrado ganar este año el campeonato de pilotos, pero se ha quedado en un segundo puesto a tan solo dos puntos de Lando Norris, flamante ganador. Su mayor hazaña esta temporada fue poder remontar una desventaja de 104 puntos al otro McLaren, Oscar Piastri.

La capacidad de mejora de Verstappen

En el podcast Beyond The Grid, Sebastian Vettel se quitó el sombrero ante Verstappen, sabiendo reconocer esa garra que distingue al piloto: ''Sabemos que es bueno, pero sigue mejorando, sigue teniendo hambre, sigue queriendo aprender. Creo que también está trabajando muy duro entre bastidores, y eso es lo que le hace tan fuerte. Y, por supuesto, está bendecido con mucho talento, pero incluso si es uno de los pilotos con más talento de la parrilla, creo que al final lo que le hace tan fuerte... siempre es una combinación''.

El alemán, que fue campeón del mundo con Red Bull cuatro veces consecutivas entre 2010 y 2013, cree haber dado con la clave del éxito del neerlandés: ''El ingrediente clave es su cabeza. En las situaciones que importan, mantiene la cabeza fría, casi nunca comete un error, cumple cuando tiene que hacerlo, siente la presión, todos la sentimos, no creo que sea posible no sentirla, pero es capaz de encontrar un espacio en su cabeza en el que puede dejar eso a un lado y centrarse en lo que importa'', dejando claro que ''lo que da miedo es que aún está mejorando''

La salud mental y la Fórmula 1

Max Verstappen considera que la fortaleza mental es ''incriblemente importante'' y un factor clave que ''separa a los buenos de los excepcionales''.

Sobre su época en la Fórmula 1, desde 2007 hasta 2022 que se retiró, dejando cuenta que era la salud mental ''era simplemtente un tabú'': ''Era como 'no hables de ello'y nadie lo hacía, entonces tenías esa imagen de 'los pilotos de carreras son máquinas, son precisos y no cometen errores, y que todo son las carreras y no muestras debilidades'. Esto se aplica a todos los deportes: no muestres tus debilidades, porque no quieres mostrárselas a tu oponente, bla, bla, bla''.