Adiós a Saber, Audi presenta el nuevo nombre con el que competirá en F1

La escudería germana se llamará Audi Revolut F1 Team y seguirá manteniendo a sus dos pilotos, Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto

Los motores están apagados en la F1, pero los distintos equipos continúan en movimiento intentando ultimar los detalles para la nueva temporada que se avecina en el Gran Circo. Una temporada 2026 en la que habrá notables cambios en cuanto a los monoplazas con el cambio de reglamento. Pero también habrá hasta un equipo nuevo, Cadillac, y otro que cambiará de nombre.

Concretamente, el caso de este último tiene que ver con la incorporación de Audi a la categoría reina del automovilismo. Los germanos se han hecho con el equipo que hasta ahora competía como Sauber F1 Team y, ahora, ha confirmado su nueva identidad. La escudería germana se llamará Audi Revolut F1 Team, tras unirse con el neobanco en un acuerdo de socio principal (title partnership) como anunciaron el pasado verano.

Y para confirmar todo ello, Audi ha emitido el siguiente comunicado: "Va más allá del patrocinio tradicional, creando una sólida alianza que busca desafiar las convenciones y dar forma a nuevas formas de interacción con los aficionados mediante activaciones, acceso a las carreras y beneficios exclusivos basados ​​en la app para los usuarios de Revolut".

Mattia Binotto, director de Audi en F1, ha explicado el nombre elegido: "Este anuncio pone nombre y rostro al enorme trabajo que está realizando el equipo. El proyecto avanza con una cultura basada en la precisión y la ambición constante. El lanzamiento en Berlín será el primer momento en el que nos presentemos unidos y abramos nuestras puertas a una afición global antes de nuestro debut en 2026".

Por otro lado, Jonathan Wheatley, Team Principal de Audi F1, también ha tenido unas palabras sobre el nombre seleccionado: "Hoy, nuestro proyecto adquiere una identidad oficial. El nombre Audi Revolut F1 Team simboliza la fortaleza combinada de nuestros equipos en Alemania, Reino Unido y Suiza, junto con nuestros partners, y nos reúne bajo un mismo emblema mientras construimos hacia 2026. Es un hito crucial que impulsa a todo el equipo y hace tangible nuestra ambición a largo plazo".

Pese a que ya ha sido desvelado el cambio, Audi lo hará oficial en un evento en Berlín el martes 20 de enero de 2026, seis días antes de salir a pista en los test del 26 al 30 en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Los colores también han sido ya desvelados, gris y negro con detalles en rojo.

Los mismos pilotos, pero dos bases

Lo que no cambiarán serán los pilotos hasta ahora de Sauber. Tanto Nico Hulkenberg como el joven brasileño Gabriel Bortoleto serán los titulares de ambos monoplazas alemanes con la intención de poder mejorar los números con los que han terminado este curso una escudería que ha acabado novena en el campeonato de constructores 2025, con 70 puntos. Eso sí, a sólo 22 puntos del sexto.

Por último, cabe resaltar que Audi tendrá dos bases, una en Hinwil (Suiza), con la que seguirá la tradición de Sauber a la hora de fabricar y desarrollar (con su novedoso túnel de viento) sus monoplazas y otra en Neuburg (Alemania), donde dará a luz y mejorará sus motores.