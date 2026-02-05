Lando Norris no se corta: ''Estos coches se sienten como un F2, no sé si me gusta''

El británico ha dejado claras su primeras sensaciones sobre los nuevos coches de F1 2026 tras el test el Barcelona

La Fórmula 1 está en ese momento de incertidumbre y emoción que rodea el inicio de la nueva era propiciada por los cambios de normativa para este 2026. Y Lando Norris ha hablado sobre sus sensaciones con el nuevo McLaren MCL40, recordándole a los F2 que conducía hace no tanto, dejando ver como la agilidad de la generación anterior se ha transformado en algo más técnico.

Lando Norris vuelve a la época de F2

Tras probar en el shakedown el nuevo monoplaza de McLaren en Barcelona, ha podido manifestar sus primeras impresiones. Eso sí, aún no ha podido hacer un análisis tan completo: ''Sin duda se siente más como un coche de F2 en algunos aspectos por la forma en que tienes que manejarlo''. El vigente campeón de la Fórmula 1 deja claro que no sabe si le ''gusta o no por el momento''.

''Creo que ya entendimos bastantes cosas en Barcelona sobre cómo había que manejar el coche, pero en Barcelona estás hablando de curvas de cuarta marcha, de tercera, bastante abiertas, bastante anchas. Cuando llegas a un circuito urbano o a pistas con baches, pistas más lentas, creo que esa es una pregunta que todavía tenemos que responder, y Bahréin responderá algunas de esas preguntas'', dijo prudente en unas declaraciones recogidas por MotorSport Latinoamérica.

Las novedades de la F1 para 2026

Las sensaciones de Lando no es debido a que los monoplazas sean lentos, sino por la relación peso-potencia y el agarre que exige la nueva normativa. Con los neumáticos más estrechos de este año y la reducción de carga aerodinámica en curvas para favorecer los adelantamientos, los coches han perdido la percepción de ir siguiendo una línea fija. Un coche que se mueve más y es más impredecible, algo típico del estilo de conducción de los Fórmula 2.

Un agarre que se reduce y obliga a los pilotos a pelear con el volante, con más bloqueos de neumáticos y propiciando el espectáculo. Un sacrificio de velocidad en pos a la competitividad. Ahora queda esperar un poco más a los test de Bahrein, donde los equipos pretenden solucionar los problemas que se han encontrado en Barcelona con el nuevo combustible ecológico. También sigue a las escuderías el fantasma del sobrepeso, que tiene que ajustarse al límite de 768 kilos. Precisamente el MCL40 sería uno de esos que llegaría pasado de kilos a la primera carrera en Australia, pudiéndoles costar unas décimas vitales en el inicio de la temporada.