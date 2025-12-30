Norris y la ayuda extra que recibió y fue decisiva para ganar el Mundial
El piloto británico sigue saboreando su primer título mundial y ha desvelado las voces que le ayudaron a mantener la calma en los momentos de más tensión durante el campeonato
Lo peleó el año y pasado y este último curso ha dado su primer golpe en la mesa de la Fórmula 1. Lando Norris ya tiene en sus vitrinas su primera corona y, además, de las que mejor saben, ganada en la última carrera y con sólo dos puntos de ventaja sobre el segundo, el tetracampeón Max Verstappen.
Y aprovechando el parón invernal, el británico sigue saboreando su temporada y concediendo entrevistas para contar todos los entresijos que ha tenido dicha victoria. Y es que, aunque se le ve un piloto sosegado y risueño a todas horas, también ha vivido algunos momentos de tensión e incertidumbre.
Así, en unas declaraciones que ha hecho en F1.com, el piloto de McLaren ha confesado quiénes fueron sus mejores consejeros esta temporada que terminó hace ya algunas semanas: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e incluso el campeón de MotoGP, Casey Stoner: "He recibido grandes palabras y mensajes de texto y he tenido conversaciones de algunas personas increíbles, personas que han ganado campeonatos del mundo, como Lewis y Seb por ejemplo. Mucha gente no sabe que hablo con Seb de algunas cosas. Mucha de esta gente, como Casey Stoner, que, cuando más lo necesitaba, me envió ese pequeño mensaje de texto y me dijo 'piensa en esto, cree en ti mismo, haz esto, haz aquello', y simplemente me ayudó", ha desvelado Lando.
Cabe recordar que Norris tuvo que luchar, primero, con su compañero Oscar Piastri y, después con un Verstappen que protagonizó una remontada de libro para tener opciones hasta el final. Y otro en su lugar quizás se hubiese puesto nervioso en la última cita del calendario teniendo que disputar el título contra el neerlandés. Pero tuvo claras sus cuentas y con un tercer puesto se aseguró entrar ya en el libro de la Fórmula 1.
Y fue precisamente en estos momentos de más presión donde más agradeció que dichas celebridades del mundo del motor se acordaran de él: "Cuando ganas el campeonato por dos puntos, sin duda diría que tener estos momentos de fe y apoyo de los demás a mi alrededor me dio esos dos puntos. Y por eso tengo que dar las gracias a todos los que me rodean, porque dos puntos también es lo que necesitas".
Son muchos los que dudaron de él por ser un piloto demasiado bueno tanto dentro como fuera de los circuitos. Otros, como Fernando Alonso, se han alegrado que haya ganado él precisamente por su carácter, para demostrar que el ser buena persona no es incompatible con competir hasta el final y ganar.