Lando Norris, arrepentido, le pide perdón a Hamilton y Verstappen

El británico, que ahora sabe lo que es sentirse campeón del mundo de Fórmula Uno, ha hecho memoria sobre comentarios pasados suyos y ha intentado rectificar

Lando Norris ya puede hablar como campeón del mundo. Tras celebrarse la gala anula de la FIA, donde el británico recogió el trofeo que le acredita como ganador del Campeonato de Pilotos de 2025, no dudó en dedicar su discurso a quienes lo habían hecho posible.

"En 2014 estuve aquí como campeón del Junior World Karting. Doy las gracias a McLaren por darnos un coche que nos ha hecho la vida mucho más fácil. A ‘Mr. Piastri’, increíble compañero, y también a Max por desafiarnos tanto".

Y es que fue cruzar la meta en Abu Dabi y Norris ya cambió su visión del Gran Circo. Tanto que no dudó en disculparse a su manera de algunas declaraciones que había hecho en el pasado respecto a otros campeones del mundo, como Lewis Hamilton y Max Verstappen.

En su primera entrevista como número uno del mundo, recordó que en 2020 le había quitado importancia al logro de Hamilton después de sumar su su 91ª victoria en la F1: "Simplemente estoy contento por él, nada más. En realidad no significa nada para mí. Está en un coche que básicamente debería ganar cada carrera". Asimismo, hacia su compatriota también tuvo otra desafortunada intervención mediática en 2024 cuando este se excusó señalando que McLaren tenía mejores coches: "Tú tenías un coche rápido hace siete años y supiste sacarle el máximo, ahora lo hacemos nosotros".

Sobre el piloto de Red Bull también hizo memoria sobre el ataque que le lanzó al neerlandés: "Max suele entender bastante bien las cosas, pero también hay suficientes temas sobre los que habla tonterías. Esto es muy típico de Red Bull: ese enfoque agresivo y estar todo el rato diciendo tonterías".

Tres declaraciones que, ahora, con el título en la mano, se arrepiente profundamente de haber realizado: "Sé que a veces digo cosas tontas, y que a veces digo cosas sobre Max, o que en el pasado dije cosas —de las que luego todo el mundo habla— sobre Lewis. De algunas me arrepiento y me gustaría retirarlas, que nunca hubieran salido de mi boca".

Cabe recordar que Norris tiene la etiqueta de ser el piloto más blando o elegante de la parrilla. Y por eso, cree el británico, que llama más la atención sus declaraciones cuando se salen de su línea: "Soy el que muestra más respeto a los demás que nadie. Le doy mucho respeto a Oscar Piastri. Le doy mucho respeto a Max". Intento darle todo el respeto posible a Lewis: es siete veces campeón del mundo. Es el mejor piloto —comparable con Schumacher— que ha corrido nunca en la Fórmula 1. Yo ni siquiera me acerco a eso. Puede que jamás me acerque. Sueño con ese tipo de cosas. Soñé con lo de hoy, y he logrado conseguir uno de esos siete que tiene él".

En este sentido, sabe que es humano y a veces se deja llevar por la subida de las pulsaciones de la carrera o del campeonato en sí: "¿Y me arrepiento de algunos comentarios que quizá hice en las cooldown rooms o donde fuera? Sí. Pero muchas de esas cosas pasan en el calor del momento. Y en cuanto lo digo pienso: ‘¿Por qué demonios he dicho eso?’ Así que intento ser lo más sincero posible. Intento decir siempre la verdad. Intento no daros nunca una imagen equivocada. Si creo que vamos a ganar, digo: ‘Creo que vamos a ganar’. Si pienso que Red Bull será rápido o probablemente vaya a ser rápido, lo digo. Intento ser siempre honesto: no gano nada escondiéndoos cosas".