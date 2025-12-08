La fortuna ganada por Lando Norris y el resto de pilotos tras el Mundial de F1 2025

McLaren se ha llevado el doblete esta temporada y la cuenta bancaria del flamante campeón del mundo, Lando Norris, se ha disparado. Eso sí, muy lejos de las fortunas que cobran Max Verstappen y Lewis Hamilton

Una vez finalizado el Mundial de Fórmula Uno 2025, le toca hacer balance económico a las distintas escuderías para ver qué beneficios o pérdidas han tenido con los resultados de sus pilotos. Y obviamente, McLaren ha sido el equipo triunfador en este curso, firmando el título de Constructores y el de Pilotos. Pese a ello, Lando Norris y Oscar Piastri todavía están a años luz de cobrar lo que ganan algunos como Max Verstappen o Lewis Hamilton.

A día de hoy, la entidad británica es de las más poderosas a nivel económica de la parrilla. Y siguiendo la regla que impera en los contratos de la mayoría de los equipos, que no es otra que la del 5-3-1 (cinco millones de dólares por el título de pilotos, tres por el subcampeonato y uno por el tercer puesto), el flamante campeón del mundo se ha llevado este curso un jugoso premio a sus arcas personales.

Durante el curso, estimando que son premiados con bonus de 500.000 dólares por cada carrera ganada y otros premios por subirse al podio, el piloto británico podría haber sumado 10 millones en variables (5 por el título y 5 por los bonus de carrera y podios) más su sueldo, que ronda los 20 millones de dólares.

Y si algunos dicen que no ha ganado el mejor piloto del mundo, lo que tampoco ha ganado el mejor pagado. Porque hay otros tres compañeros de profesión que le superan a día de hoy, hagan lo que hagan durante el campeonato: Max Verstappen, Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Mientras tanto, su compañero Oscar Piastri habría ganado, según estos cálculos, menos de la mitad que él. Concretamente, su sueldo de 6 millones de dólares más 4 en variables (1 por el tercer puesto y el resto en bonus de podios y carreras ganadas, que han sido siete en total).

Estos son los salarios (en dólares) de los pilotos de F1 en 2025:

1. Max Verstappen (Red Bull Racing) 65 millones

2. Lewis Hamilton (Ferrari) 60 millones

3. Charles Leclerc (Ferrari) 34 millones

4. Fernando Alonso (Aston Martin) 20 millones

5. Lando Norris (McLaren) 20 millones

6. George Russell (Mercedes) 15 millones

7. Lance Stroll (Aston Martin) 10 millones

8. Carlos Sainz (Williams) 10 millones

9. Pierre Gasly (Alpine) 10 millones

10. Alexander Albon (Williams) 8 millones

11. Nico Hulkenberg (Stake F1/Audi) 7 millones

12. Esteban Ocon, Haas F1, 7 millones

13. Oscar Piastri (McLaren) 6 millones

14. Gabriel Bortoleto (Stake F1/Audi) 2 millones

15. Yuki Tsunoda (Red Bull) 2 millones

16. Kimi Antonelli (Mercedes) 2 millones

17. Oliver Bearman (Haas) 1 millón

18. Liam Lawson (Racing Bulls) 1 millón

19. Isak Hadjar (Racing Bulls) 750.000 - 1 millón aprox.