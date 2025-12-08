Fernando Alonso bendice al campeón Norris: “Un buen chico y un increíble piloto”

Fernando Alonso hizo ‘magia’ en Abu Dhabi para ser sexto, pero después tuvo tiempo de valorar el título de Lando Norris, a quien ha bendecido tras coronarse en la última carrera del largo calendario

Fernando Alonso es el ‘abuelo’ de la Fórmula 1 actual, pero lejos de pensar en la retirada, a sus 44 años sigue haciendo las cosas muy bien, como demostró este domingo en Abu Dhabi, en el que fue 6º con un Aston Martin que ni mucho menos es uno de los mejores coches de la parrilla. Pero él consigue exprimirlo hasta el final y sacarle un jugo que no tiene, a la espera de que en 2026 den en la tecla y puedan ir un poco más allá, siempre en el caso de que Adrián Newey acierte con su creación.

No obstante, de esta carrera final del año lo más importante no es lo que ha hecho el asturiano, si no que en juego estaba el título. Él sabe muy bien lo que es eso, pues en 2010 y 2012 perdió pese a tener en ambos casos muy encaminado ser campeón del mundo. Todo lo contrario de lo vivido por Lando Norris, quien aterrizó en Yas Marina con 12 puntos de ventaja sobre Max Verstappen y 18 con Oscar Piastri y ha salido de allí como el 35º campeón de la historia del ‘Gran Circo’. Y el 14 solo ha podido dar la enhorabuena al de McLaren: “Muy bien por Lando, estoy muy contento. La verdad es que los tres merecían el campeonato, han hecho un Mundial soberbio”.

Unos rivales de campanillas para un “increíble piloto”

Ser campeón es el sueño de cualquiera y alguien que lo ha conseguido dos veces sabe lo bien lo que siente el joven británico, con quien además compartió tiempo en su última etapa en McLaren y tiene en alta estima: “Es un sueño hecho realidad cuando eres piloto de karts, siempre quieres llegar a la Fórmula 1 y ganar el Mundial y lo ha conseguido hoy, así contento por él. Cuando yo me fui de McLaren él era el probador, era muy joven y luego compartimos Daytona un año y es un buen chico y un increíble piloto”.

Además de que este 2025 ha estado marcado por el nivel de los rivales. Empezando por su compañero Piastri, un piloto “muy sólido” que ha perdido muchos puntos en el último tercio de temporada, pero “fue como un tiro” en la primera mitad de temporada, en la que “parecía imbatible”. Y luego está , para quien pese a perder la corona, se han acabado los calificativos. “Max, ¿quién va a dudar de Max?, seguramente el mejor de toda la parrilla”.