¿Ganó el mejor el mundial de Formula 1?

¿Lando Norris o Max Verstappen, quien es mejor? La respuesta debería ser quien acaba de ser campeón del mundo, sin embargo se puede afirmar que este 2025 no ha triunfado el que mejor ha pilotado

El mundial 2025 de Formula 1 es historia y Lando Norris es el nuevo campeón del mundo. Sin embargo surge una pregunta al respecto: ¿es el piloto de McLaren el mejor de la parrilla?. Y lo más probable es que no lo sea, pues por delante de él en esta categoría tan subjetiva está Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo y que pese a haber ganado 8 carreras, no le ha servido para nada, pues ha terminado apenas 2 puntos por detrás del británico, pero eso sí, ha demostrado en un año brutal que no hay nadie a su altura.

Tras acabar la primera mitad del año lejísimos de los dos coches papaya, se echó a Red Bull a su espalda, rozando una remontada antológica, de la que ahora en frío se acuerda de las ovaciones en las que rozó sumar más puntos como en México o Brasil. No obstante, ha dejado actuaciones que solo refuerzan que no hay nadie que sea mejor piloto que él en ninguna categoría, a la vez que demuestra que la F1 es cada vez un deporte en el que pese a ser muy grande la importancia del talento, lo es aún más la de la mecánica.

Lando Norris se aleja de comparaciones

Pese a que afirmar que Norris es inferior a Verstappen en un momento como este pueda ser complicado, el británico es el primero que quiere huir por completo de comparaciones. De hecho este fin de semana en Abu Dhabi ha sido muy claro al respecto, sin decir que ninguno de los dos es mejor, y huyendo de este tipo de mensajes una vez coronado: ”Odio compararme con otra gente, os dejo a vosotros decidir quién es el mejor. Escribid lo que queráis, si él es mejor que yo o lleva un coche peor. Pienso que a veces he pilotado mejor que otros y a un nivel que poca gente puede alcanzar. También he cometido algunos errores que otros no cometieron”.

De hecho fue más claro, dejando claro que Max pilotó como un cuatro veces campeón del mundo y a él solo le queda estar “feliz” de poder correr contra él y su motivación no es demostrar si es mejor o peor, pues no le importa si cada artículo va a decir que él u Oscar son mejores, si no solo el hecho de haber ganado, pues ya nadie va a poder quitar su nombre de la corona.