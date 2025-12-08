Día 1 de la nueva era de Aston Martin

Con el final de la temporada de Fórmula 1 llega una nueva era al ‘Gran Circo’, una en la que Adrian Newey, Fernando Alonso y compañía tienen por delante el gran desafío de hacer grande a Aston Martin

La última gran oportunidad de Fernando Alonso para ser campeón del mundo de Fórmula 1 empieza hoy. Tras el final del curso 2025 este domingo en Abu Dhabi, donde Lando Norris se ha coronado a lo grande, desde ya todo el paddock está en modo 2026, un momento en el que todo va a cambiar. La nueva normativa va a entrar en vigor, con cambios en los coches, en los motores y en prácticamente todo, lo que sumado a todas las novedades de Aston Martin en cualquiera de los aspectos del equipo, permiten soñar en grande al asturiano a sus 44 años.

Desde que los de Silverstone firmaron a Adrian Newey para darle las llaves de la fábrica y que fuera el encargado de desarrollar la máquina las expectativas crecieron exponencialmente y una vez que el legendario ingeniero asumió la dirección del equipo de cara a 2026 eso creció incluso más. Además de que el nuevo motor Honda es también una oportunidad para ser equipo oficial por primera vez. Todo junto es el caldo de cultivo perfecto para soñar con que Alonso pelee por la tercera corona después de tantos años de dramas, pese a exhibiciones como la de Yas Marina.

Hay motivos para soñar

Newey ha confesado que ese cambio que les convierte en oficiales es la gran novedad, pues lo cambia todo para ellos, generándoles una gran carga de trabajo extra, pero a la vez elevando al infinito el potencial del AMR26: "Tenemos que fabricar caja de cambios, creamos nuevos departamentos y nos mueve la pasión por sacar rendimiento en el coche". Y por lo pronto todo va bien, pese a las dudas que pueda haber después de dos cursos horrendos para la escudería de Lawrence Stroll: "El coche de este 2025 fue una decepción. Difícil de pilotar y difícil de crear una configuración. Ahora queremos probar cosas, avanzar y ser estables a la hora de trabajar".

La otra gran pata que va a sostener el proyecto es Honda, cuáles los japoneses deben dar un paso al frente y acertar en su creación para acercarse a lo que se espera del motor Mercedes, sobre el papel el que mejor pinta tiene a unos meses de estrenarse. Para ello el hasta ahora CEO y ‘team principal’, Andy Cowell, ha cambiado de rol en la escuadra y va a ser el encargado de esa faceta, uniendo los esfuerzos de los nipones con los de Aston Martin y los de Aramco.