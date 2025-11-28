Comienza en Qatar el mandato de Adrian Newey en Aston Martin

El prestigioso ingeniero británico, tras ser nombrado jefe de equipo esta semana, ya está en Lusail dispuesto a ayudar tanto en la carrera corta como en la prueba larga dominical. Es la segunda vez que se deja ver por los circuitos este curso

El Gran Premio de Qatar de F1 no puede tener más atractivos ya. Porque la corona mundial está en juego entre tres pilotos (Norris, Verstappen y Piastri), porque ha habido cumbre entre pilotos y comisarios para intentar modificar las Directrices sobre Normas de Conducción en la F1 y porque el protagonista de la semana no ha dudado en estar presente en el Circuito de Lusail.

Sí, Adrian Newey no ha dudado en estrenar cargo públicamente en tierras qataríes, donde ya se ha dejado ver desde primera hora de este viernes. Y es que al tratarse de un fin de semana con carrera al sprint, sólo habrá un entrenamiento libre por lo que el ingeniero desea poder ayudar de cerca a su equipo ante posibles mejoras de cara a dicha carrera corta.

Cabe recordar que el prestigioso ingeniero británico fue noticia esta semana en la Fórmula 1 tras oficializar Aston Martin que pasaba a ser el nuevo jefe de equipo en sustitución de Andy Cowell para la próxima temporada, mientras que este último será el responsable del departamento de unidad de potencia.

Eso sí, a algunos como Fernando no le ha sorprendido, entre otras cosas, porque ya había ejercido muchas veces como tal durante este curso. Además, el asturiano confesó que el propietario de la escudería británica, Lawrence Stroll, siempre les mantiene al tanto de este tipo de decisiones e informaciones para que no sean los últimos en enterarse: "Lawrence habla con nosotros regularmente, una vez a la semana por teléfono y cuando viene a las carreras todos los días comemos o cenamos juntos. Así que siempre estamos informados de lo que piensa Lawrence y pedimos opiniones sobre lo que será mejor para el equipo o lo que falta. Así que estamos muy implicados siempre en todo lo que piensan. Obviamente, no tenemos poder de decisión, pero nos mantienen informados. Así que esto iba saliendo poco a poco, ya sabes, que Lawrence estaba pensando en esto".

Aston Martin, por su parte, asegura que su presencia en Qatar no se debe a esta decisión, sino que su viaje ya estaba programado desde hace meses, así como a la última cita del calendario: Abu Dhabi. Esta ha sido su segunda visita al Mundial de F1 en 2025, tras hacerlo previamente en Mónaco.

El comunicado de Aston Martin sobre Adrian Newey y Andy Cowell

En medio de las conversaciones con Christian Horner para ser el nuevo jefe de equipo, Aston Martin sorprendió a todos al escoger a Adrian Newey para ocupar este rol a partir de 2026. Y así lo comunicó, a través de sus medios oficiales: "Andy Cowell y Adrian Newey acordaron dividir sus responsabilidades para centrarse en sus fortalezas y experiencia individuales, garantizando la eficiencia organizacional" explica la escudería en un comunicado oficial: "Adrian Newey asumirá el rol de director del equipo a partir de 2026 y guiará al equipo técnico, incluidas las operaciones del auto en la pista".

Los británicos también han aclarado cuál será el nuevo papel de el que aún tiene este cargo: "Andy Cowell asumirá un nuevo rol como Director de Estrategia, utilizando su experiencia única para ayudar a optimizar la asociación técnica entre el equipo, Honda, Aramco y Valvoline".