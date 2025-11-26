Oficial: Aston Martin confirma a Adrian Newey como jefe de equipo para 2026

Adrian Newey va a ser la base de Aston Martin para ser un equipo competitivo en Fórmula 1, y en medio de los rumores sobre el fichaje de Christian Horner como jefe de equipo, los británicos confirman a Newey para este puesto

Hace unos días saltó por los aires un auténtico bombazo en la Fórmula 1. Aston Martin está tratando de construir un equipo competitivo capaz de pelear por victorias y por mundiales, por lo que no dejan de hacer cambios en su plantilla para ser cada vez mejores. Ahora estaban intentando fichar a Christian Horner como jefe de equipo, al que le ofrecían un puesto que ahora ocupa Andy Cowell. Sin embargo, han dado la sorpresa y será Adrian Newey quién sea la máxima autoridad de la escudería en 2026.

El plan del equipo británico es trasladar a Cowell al departamento de unidad de potencia y ya está confirmado que será Adrian Newey, el gurú de ingeniería, el que ocupe esta responsabilidad. Sin embargo, aún siguen interesados en fichar al que fue jefe de equipo de Red Bull durante las dos épocas doradas que han vivido con Sebastian Vettel y con Max Verstappen, tal y como ha adelantado la BBC. Y cada vez es una opción más viable, con Horner ya visitando la fábrica y el visto bueno de Newey para su incorporación.

Adrian Newey será el jefe de equipo de Aston Martin a partir de 2026

En medio de las conversaciones con Christian Horner para ser el nuevo jefe de equipo, Aston Martin ha sorprendido a todos al escoger a Adrian Newey para ocupar este rol a partir de 2026. No resulta raro ya que han basado todo el diseño del próximo monoplaza en el ingeniero británico, pero sí ha pillado desapercibido ya que nunca ha sido jefe de equipo en Fórmula 1.

"Andy Cowell y Adrian Newey acordaron dividir sus responsabilidades para centrarse en sus fortalezas y experiencia individuales, garantizando la eficiencia organizacional" explica la escudería en un comunicado oficial. "Adrian Newey asumirá el rol de director del equipo a partir de 2026 y guiará al equipo técnico, incluidas las operaciones del auto en la pista".

Los británicos también han aclarado cuál será el nuevo papel de el que aún tiene este cargo. "Andy Cowell asumirá un nuevo rol como Director de Estrategia, utilizando su experiencia única para ayudar a optimizar la asociación técnica entre el equipo, Honda, Aramco y Valvoline" añaden.

El fichaje de Horner por Aston Martin, todavía posible

Christian Horner y Aston Martin ya han tenido un primer acercamiento. Como ha desvelado el medio 'iPaper', el ingeniero británico visitó el pasado lunes la fábrica de la escudería en Silverstone, justo después de salir a la luz los planes del equipo de Lawrence Stroll y un día en el que Lance tenía pruebas en el simulador. Además, Newey, que ahora es la máxima autoridad, ya anunció que daba vía libre a su incorporación.

Esto no confirma que el fichaje ya esté hecho, pero sí deja claro que las intenciones del equipo británico son reales y que Horner está sopesando la propuesta. Además, los pilotos y escuderías de F1 ya están viajando a Qatar para un nuevo fin de semana de competición, por lo que los miembros de Aston Martin tendrán que responder muchas preguntas.

Aston Martin prepara un nuevo 'Red Bull' para Fernando Alonso

Con el salto de nivel e importancia de Newey en Aston Martin y aún las posibilidades de fichar a Horner, aunque ahora no se sabe bien para qué rol, el equipo británico está tratando de juntar a los grandes artífices del éxito de Red Bull, que impidieron los mundiales de Fernando Alonso. Sin embargo, ahora se unirían al español para buscar otro título en el que puede ser el último baile de Alonso.