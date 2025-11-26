Lando Norris está a un paso del título: esto es lo que necesita para ser campeón del mundo en Qatar

Este fin de semana se celebra el GP de Qatar, que puede coronar a Lando Norris como campeón del mundo de Fórmula 1

La Fórmula 1 afronta sus últimas citas esta temporada y cada vez está más cerca de decidirse el campeón del mundo. A falta de sólo dos Grandes Premios para completar el calendario, Qatar va a ser clave ya que es la primera vez que se pone en juego el Mundial. Es Lando Norris el que está a un paso de asegurarse su primer campeonato en la categoría reina, pero como ya se vio en Las Vegas en el Gran Circo todo puede pasar.

El piloto británico tiene a Oscar Piastri y Max Verstappen al acecho, a tan sólo 24 puntos de alcanzarle. Para dos carreras puede parecer una distancia considerable, pero en realidad está a un 'cero' de que le puedan dar el 'sorpasso' e impedir que se proclame campeón. Por ello, Norris no puede cometer fallos y va a tener que intentar cerrar la lucha en Losail, en un GP en el que lo tienen muy de cara para salir con el título debajo del brazo.

Las cuentas de Lando Norris para salir campeón del Mundo en Qatar

Aún son tres los pilotos que pelean por el Mundial de esta temporada, con Lando Norris liderando la clasificación pero con su compañero de equipo, Piastri, y Verstappen pisándole los talones. El piloto de Red Bull se ha acercado tanto a causa de un fallo de McLaren con las alturas del coche, que supuso la descalificación de los dos monoplazas en Las Vegas. Pero a pesar de ello, Norris tiene la opción de cerrar el Mundial en Losail.

Sus cuentas son muy sencillas: sólo tiene que sacar dos puntos a sus rivales tras este GP para se campeón del Mundo. Además, va a tener doble oportunidad ya que en Qatar también habrá carrera al sprint, la última del año. Al '4' le serviría por ejemplo con un top 6 en la sprint y llevarse la victoria en la carrera del domingo, o simplemente quedar por delante de sus rivales, siempre que no se haya dejado puntos en la sprint.

Las combinaciones son múltiples y sus posibilidades para ser campeón del mundo en Qatar muy altas, necesitando sólo sumar 2 puntos más que sus oponentes. Pero la F1 no es tan sencilla como lo pueden ser las matemáticas y cualquier error le puede poner contra las cuerdas y dejar la lucha abierta para la última carrera, el GP de Abu Dhabi.

McLaren esta vez no puede cometer fallos en Losail

McLaren tiene que ser consciente de todo lo que se juega su piloto y no volver a cometer fallos. Debido a un mal cálculo, ni Norris ni Piastri pudieron sumar puntos en Las Vegas y eso ha hecho que Verstappen se meta de lleno en la pelea por el título. Para no darle opción a un piloto tan experto como el neerlandés y que viene con el cuchillo entre los dientes, no pueden volver a fallar con la altura del suelo del monoplaza.

Esto hará que arriesguen menos en Qatar, en un circuito en el que sobre el papel deberían ir más rápidos que el Red Bull, pero habrá que esperar a ver a los monoplazas rodar en Losail para sacar conclusiones para el fin de semana.