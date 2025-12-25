Norris se licencia, Verstappen se doctora, Sainz y Alonso aprueban y Antonelli se presenta

El año 2025 trajo varias sorpresas en el Gran Circo y la consagración de un piloto sobre el resto de la parrilla

Si alguno no estuvo muy pendiente de la Fórmula 1 en este 2025, aquí podría leer un buen resumen de lo que ha sido la temporada en el Gran Circo. La última antes de un nuevo cambio de reglamento que podría darle un buen revolcón a la situación actual de la parrilla de pilotos y de equipos.

El inglés Lando Norris, subcampeón el curso anterior, se licenció este año proclamándose campeón del mundo de Fórmula Uno en la última carrera del año. Y lo hizo en una temporada en la que su escudería, McLaren, revalidó el título de constructores.

El tetracampeón Max Verstappen (Red Bull) volvió a demostrar que es el mejor piloto de la actualidad, ya que, pese a no contar con el mejor coche este ejercicio, firmó una remontada espectacular en la que se le escapó la corona por sólo dos puntos. Cuando todos le daban por muerto, el neerlandés se doctoró contra todo pronóstico y provocó el terror entre los McLaren. De hecho, firmó más triunfos y 'poles' que nadie, ocho en cada caso.

El australiano Oscar Piastri, que había liderado prácticamente los dos primeros tercios del campeonato, se consolidó como el gran piloto que es. En clase sería el típico alumno que lo cuestiona todo fruto de su implicación y que, al final, terminará encontrando su propia solución. Por ahora, ya se ha subido por primera vez al podio de la general.

Mientras tanto, la gran decepción del curso la protagonizó Lewis Hamilton. Todos los profesores tenían puestas muchas esperanzas puestas en él tras su fichaje por Ferrari, pero acabó firmando una temporada para el olvido. No pudo subirse ni una sola vez al podio y los de Maranello acabaron por detrás de Mercedes en la clasificación de constructores.

Un aprobado con nota fue a parar a las manos del español Carlos Sainz, quien en su primer año en Williams consiguió sumar dos podios dominicales más otro en una Sprint. En su undécima temporada en la división de honor del automovilismo, el talentoso piloto madrileño ha demostrado haber tomado la decisión correcta al decantarse por la marca británica tras su 'despido' de Ferrari.

Por detrás de Carlos y cerrando el top-10 quedó su compatriota Fernando Alonso, quien terminó aprobando por los pelos otra dura temporada en Aston Martin. No pudo sumar ningún podio, pero volvió a demostrar que su pilotaje tiene un sello distinto y que su posición en la tabla se debe únicamente a las capacidades de su monoplaza. El doble campeón mundial asturiano -32 victorias y 106 podios en la F1-, en una segunda juventud a los 44 años, exprimió todo lo que pudo un muy flojo AMR25. Ahora, para 2026, espera que el ingeniero inglés Adrian Newey le haya preparado una nueva máquina de matar.

Por último, cabe destacar a la gran revelación del año, Kimi Antonelli. Pese a ser uno de los 'rookies' del año, el joven piloto italiano mostró una dignísima carta de presentación y quedó séptimo en la general. Y lo mejor de todo es que ha generado mucho optimismo en Mercedes de cara al futuro.