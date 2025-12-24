Fernando Alonso cuenta todos sus secretos desde que lidera Aston Martin

El asturiano ha confesado que a veces usa sus dotes de interpretación para que no se le noten los días malos, así como considera clave el respeto al trabajo de todos los componentes del equipo por encima de cualquier resultado

Si habla Fernando Alonso todos callan. Porque habla la voz de la experiencia. Porque es el piloto más veterano de la parrilla y porque tiene experiencias de todos los colores en su mochila como para saber afrontar cualquier problema. Y, sobre todo, porque cuando alza la voz lo hace con razón y con el máximo respeto posible.

El asturiano ha sido el auténtico líder desde que llegara a Aston Martin hace dos temporadas y, ahora, compartirá protagonismo con el ingeniero Adrian Newey. Y en una entrevista en el canal de Youtube de Aston Martin, el ovetense ha explicado como debe comportarse alguien que ejerce dicho papel en cualquier escudería: "En primer lugar, hay que respetar el trabajo de todos. Somos 900 o 1.000 personas en Aston Martin, y todos en el equipo tienen un papel clave, en el rendimiento del coche. Y al mismo tiempo, creo que hay que predicar con el ejemplo. Tienes que dedicar las horas necesarias para rendir al máximo, tienes que dar el resultado los domingos cuando sea posible".

En 2026 afrontará su 23ª temporada en el Gran Circo con la intención de ponerle el broche a su carrera deportiva. Y el bicampeón reconoce que ha tenido que disimular muchos días malos en 'su oficina': "Tienes que estar atento, en forma, motivado durante toda la temporada para hacer el trabajo todos los días, a pesar de tener días mejores y días peores. Ya sabes, tienes que ponerte esa máscara cuando llegas al trabajo y la Fórmula 1 es brutal en ese sentido. Es el ambiente más competitivo de cualquier deporte. No hay días de descanso aquí, cada día es clave para el éxito. Después de un buen o un mal resultado, yo siempre soy el mismo, y espero que todo el mundo esté al 100% también cuando vienen a la fábrica".

Y si algo destaca como clave Alonso en dicho liderazgo es en la actitud corporal y visual: "No puedes mostrar ninguna debilidad en este deporte. Como deportista, somos 20 pilotos en el mundo, así que hay muchos ojos puestos en nosotros, hay mucha atención en todo lo que hacemos. Las cosas buenas y malas son exageradas, a veces para bien, a veces para mal. Y, obviamente, hay que tener mucha confianza en uno mismo, pero al mismo tiempo, no hay que mostrar debilidades en el estilo de conducción, no hay que mostrar debilidades en la aparición ante los medios, en los rumores que puedan surgir. Tienes que estar siempre muy, muy tranquilo al respecto. Tienes que ponerte una máscara cuando entras en el paddock".

Y en este sentido, afirma que a veces toca tirar de interpretación: "Es muy exigente. No todos los días te sientes al 100% y preparado para cumplir los compromisos que tienes que asumir. Es exigente, pero creo que todos los trabajos lo son si los haces a la perfección. Incluso el trabajo más sencillo, si lo haces a la perfección y quieres ser el mejor en lo que haces, es exigente. Y hay que aceptarlo y disfrutar del proceso de búsqueda de la perfección, digamos".

Por último, ha relacionado directamente el trabajo duro y con los resultados: "Son parte la una de la otra. No conseguirás una sin la otra, pero el trabajo duro y el proceso de ganar y conseguir algo especial ya es una victoria. Ya es un éxito. Cuando yo participo en un campeonato o en una carrera, creo que soy el mejor preparado. Ese tipo de preparación, ese tipo de conocimiento sobre toda la situación de la carrera me convierte en ganador antes de empezar la carrera. Y no ganaré la carrera, pero entiendo cuál es la limitación del paquete y la velocidad que tenemos. Pero voy a la carrera lleno de optimismo, confianza y determinación para lograr el mejor resultado ese domingo. A veces es séptimo, a veces es noveno, a veces el podio. Y si el podio está al alcance, no terminaré octavo. Estoy seguro de ello".