Lawrence Stroll rebajas las expectativas de Fernando Alonso

Lawrence Stroll ha confesado que el Aston Martin es un proyecto que va a ir con más cautela de la que se esperaba, lo que pone en duda las opciones de Fernando Alonso de cara a 2026

En el año 2026 se abre una nueva era para la Fórmula 1, pues la nueva normativa va a cambiar por completo los coches y los motores, generando una etapa que se prevé muy abierta y en la que puede cambiar el orden establecido de los últimos años. En ese contexto aparece Aston Martin, que tras un buen 2023 no ha encontrado su nivel en 2024 y 2025, pero ahora, tras una agresiva política de fichajes, aspira a todo. No obstante, las últimas declaraciones de Lawrence Stroll, dueño de la escudería, han rebajado ciertamente las expectativas.

Pese a que Stroll ha confesado que están deseosos de que comience la acción debido al nuevo cambio de reglamento, no las tiene todas consigo. Aunque eso sí, es consciente de que será un gran paso adelante debido a todas las novedades que tiene en su entorno el equipo de Silverstone: “Tenemos a Honda como nuestro socio de motores, seremos un equipo oficial por primera vez; es una experiencia completamente diferente". Aunque a la vez, esta nueva categoría les va a obligar a trabajar más y, de forma casi indivisible, cometer algunos errores de novato inesperados.

Y es que como explica el propio magnate, diseñar un chasis que se adapte a un motor es una cosa, mientras que otra muy diferente es tener un motor de cliente y simplemente recibirlo, por eso mismo se necesita tiempo y paciencia para que todo esto se termine de concretar. Aunque eso sí, para conseguirlo ha sumado a un equipo de altísimo nivel, empezando por Adrian Newey y Enrico Cardile. Por eso pide calma, especialmente con el motor: "Tendremos una nueva unidad de potencia el año que viene y hay que darle a Honda el tiempo necesario, con suerte, para desarrollarla". Aunque no es esconde que sus expectativas están “al máximo”.

El tiempo se le acaba a Fernando Alonso

Más allá de que haya mucho trabajo por hacer en Aston Martin, la realidad es que a Fernando Alonso especialmente el tiempo se le acaba. A sus 44 años cada vez está más cerca del retiro, por eso mismo es muy probable que 2026, o como mucho 2027, sean sus últimos años en activo. El sueño es el del tercer mundial, pero si tanto Aston Martin como Honda no dan en el clavo desde el primer momento y el proyecto llega a la cima más tarde, es probable que el asturiano no llegue a verlo como piloto profesional.