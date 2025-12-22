España gana peso en Aston Martin: Pablo Vázquez, nuevo jefe de diseño para la era 2026

El ingeniero Pablo Vázquez refuerza Aston Martin en el departamento de diseño de superficies para ayudar en el proyecto en el próximo año, fundamental para Fernando Alonso

Que 2026 va a ser una temporada crucial para Fernando Alonso y Aston Martin es algo que se ha manifestado públicamente en diversas ocasiones. La ilusión por los nuevos reglamentos y la llegada de Adrian Newey ha hecho que que el asturiano se vea en una encrucijada: mientras que por un lado puede ser la ocasión de conseguir algo importante, por otro lado podría ser su última temporada si el coche no diese de sí.

Por ello para los de Silverstone es muy importante reforzar la estructura técnica con la vista ya puesta en la próxima temporada que comenzará en marzo con el GP de Australia. El ingeniero Pablo Vázquez Fernandez confirmó a través de sus redes sociales su incorporación como jefe de diseño de superficies al equipo de Alonso y Stroll, siendo un papel fundamental dentro del departamento de aerodinámica.

Pablo Vázquez se incorpora a Aston Martin

Ha sido el propio ingeniero el que ha anunciado en su cuenta de Linkedin que se incorporó en noviembre a Aston Martin, llegando directo desde Alpine donde ha estado involucrado toda su carrera en la Fórmula 1 desde su llegada a Renault en el año 2016. Un trabajador ya experimentado en la F1 y que llega a la escudería británica con el reto de seguir mejorando el monoplaza teniendo en cuenta que para 2026 se introducirá la aerodinámica activa.

''He estado en la F1 durante diez años y ahora afrontar este nuevo reto en Aston Martin es una gran oportunidad'', escribía junto a la publicación. Su función será trabajar mano a mano con Adrian Newey, el alabado director técnico y jefe de equipo, al que ayudará en la búsqueda de los estándares de eficiencia del monoplaza.

Aumenta la presencia de españoles

Con la llegada de Pablo Vázquez, los de Silverstone aumentan su plantilla de españoles en el equipo. Dejando de un lado a Fernando Alonso, que es la cara más notable de la presencia en el equipo, también hay otro integrante de importancia, el embajador de Aston Martin, Pedro de la Rosa. Tampoco hay que olvidar a Mari Boya, prometedor piloto catalán conocido por su talento en karting, con el asturiano como maestro y mentor en la academia de la escudería.

La importancia de la aerodinámica en 2026

El cambio de reglamento que se avecina en 2026 será fundamental para todas las escuderías, que deberán adaptarse a las nuevas normas. Con la aerodinámica activa, los coches podrán ajustar el ángulo de los elementos del alerón delantero y trasero en función de su posición en la pista.

Esto implica que en las rectas los alerones se aplanaran para minimizar la resistencia aerodinámica y aumentar la velocidad punta con el 'modo recta'. En las curvas, los alerones volverán a un ángulo de ataque alto para maximizar el downforce y el agarre. Desaparecerá también el concepto actual de 'efecto suelo', volviendo a ser planos los bajos de los monoplazas. El objetivo que se quiere conseguir con esto es reducir el rebote y la carga aerodinámica general en un 30%.