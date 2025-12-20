Pedro de la Rosa rebaja la euforia en Aston Martin: ''Todos son campeones del mundo ahora''

La escudería británica afronta 2026 con ilusión y refuerzos de peso, pero desde dentro llaman a la cautela por lo que el expiloto de Fórmula 1 pide mantener los pies sobre la tierra a pesar del optimismo que rodea al proyecto y a Fernando Alonso

La ilusión de Aston Martin con la nueva normativa de la FIA para 2026 es un secreto a voces, ya que en numerosas ocasiones Fernando Alonso ha manifestado sus ganas del próximo año. El futuro es un misterio por eso el embajador de la escudería británica, Pedro de la Rosa, ha pedido prudencia para no hacerse ilusiones precipitadas.

Pedro de la Rosa, cauteloso

''Yo te digo que va a ser muy interesante por eso, porque los que vayan bien en la primera o segunda carrera pueden no estar ahí en la quinta, o viceversa. Hay que estar muy pendiente y el equipo que gane será el que mejor evolucione el coche a lo largo de las 24 carreras'', advierte Pedro de la Rosa en unas palabras en Cadena Ser, dejando claro que los resultados pueden ser muy volátiles y por eso mismo hay que ser cauteloso al hablar de resultados futuros.

''Es una oportunidad; un cambio en el reglamento tan bestia como este se produce muy pocas veces. Tan, tan bestia a todos los niveles'', comentaba sobre los grandes cambios que se avecinan para el año 2026. ''Es una oportunidad para los equipos que hemos tenido un déficit, porque nos iguala y hace que todos empecemos de cero. Nos reseteamos todos y por eso es una oportunidad'', terminaba el expiloto.

''Tú hablas con cualquier equipo hoy y todos son campeones del mundo, por eso me gusta tener los pies en el suelo, aunque estamos trabajando muy bien y nos hemos reforzado. La ilusión, a tope, eso sí'', comentaba De la Rosa.

Un año ilusionante para Aston Martin

Andy Cowell durante una entrevista titulada en español Descubre tus objetivos, hablando de ''establecer metas muy, muy ambiciosas'' para conseguir un bien mayor: ''Establecer metas que todo el mundo considere imposibles, pero luego hacerlas posibles. Y eso es trabajo en equipo, la visión de llegar a la cima y luego mantenerse en ella, establecer esos objetivos difíciles''.

''De lo que estamos hablando aquí es de cómo se puede descubrir la grandeza en esta organización, del trabajo en equipo. Es un negocio de ingeniería, trabajar en equipo, por el bien de ese coche'', dejó claro, poniendo en valor a todo el equipo y a las caras visibles de Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.

El asturiano por su parte, está emocionado por la llegada de Adrian Newey al equipo, viéndolo como ''un paso normal y lógico hacia 2026'' y con un optimismo que no tenía desde su salida de Alpine ''allá por 2022'', uniéndose a Aston Martin debido a que ''sabía que el equipo estaba progresando bien y que 2023 podría ser un buen año, así que estaba emocionado en ese momento''.