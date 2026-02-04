Newey señala el gran lastre de Aston Martin: ''Fue un coche muy difícil de conducir''

El director de equipo de la escudería británica no ha esquivado la autocrítica en su primera reflexión con un diagnóstico claro que explica muchos de los problemas recientes

El efecto Adrian Newey ya es palpable, y Aston Martin mantiene la ilusión en medio del caos de las nuevas normas de la FIA para 2026. Aunque hasta el próximo lunes, 9 de febrero, no podremos conocer los detalles del coche que conducirán Fernando Alonso y Lance Stroll en este histórico año de cambios, el ingeniero estrella de la escudería británica hace una reflexión sobre lo que se viene y lo que marcó el pasado.

Adrian Newey confía en el AMR26

En una entrevista con UNDERCUT en la web oficial de Aston Martin, Newey ha hablado sobre algunos de los detalles del próximo monoplaza de la marca británica. ''Echamos un vistazo muy de cerca a las regulaciones y lo que creemos que queremos lograr desde una perspectiva de campo de flujo para adaptarse a ellos, y a partir de ahí comenzamos a evolucionar una geometría que intenta crear los campos de flujo que queremos. Es un enfoque muy holístico pero, en verdad, con un conjunto completamente nuevo de regulaciones, nadie está seguro de cuál es la filosofía correcta'', hablaba sobre la incertidumbre de esta nueva temporada.

Sobre si es una interpretación agresiva de las reglas de la FIA para este año que ya empieza la cuenta atrás para el GP de Australia, Newey lo tiene claro: ''Nunca veo ninguno de mis diseños como agresivos. Simplemente me siento con las cosas y persigo lo que sentimos que es la dirección correcta''.

Autocrítica sobre el pasado de Aston Martin

Un coche en el que lo más destacado es que no hay destacado, y en el que vigilan de muy cerca a las demás escuderías: ''Ahora, si a otras personas se les ocurre una solución similar a la nuestra, no lo sabemos y no lo haremos hasta que empecemos a ver los coches de otras personas. Solo hemos tratado de perseguir lo que creemos que es la dirección correcta para nosotros. Otras personas podrían haber seguido otras direcciones. Es parte de la emoción de las nuevas regulaciones, ver lo que se le ocurre a todos''.

''Sí. El coche está bien embalado. Mucho más bien empaquetado de lo que creo que se ha intentado en Aston Martin Aramco antes'', declaraba demostrando su confianza en la máquina que ha diseñado. Aunque también hay espacio para aprender de los errores del pasado de la marca: ''La generación anterior de coches con efecto suelo de 2022 a 2025 se volvió bastante difícil de conducir. El Aston Martin, desafortunadamente, fue un ejemplo particular de eso. Con esta nueva fórmula, estamos tratando de hacer un coche del que Lance y Fernando puedan extraer constantemente un buen nivel de rendimiento''.