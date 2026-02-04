La última esperanza de Carlos Sainz: Creer en Williams y confiar en el motor Mercedes

Tras el desastre de no estar en los tests de Barcelona, el equipo Williams ha presentado su nuevo monoplaza a lo grande, confiando en que cuando lo muestren en Baréin las cosas vayan bien y pueden seguir la línea ascendente de 2025

Cuando Carlos Sainz salió por la puerta de atrás de Ferrari parecía que su futuro no pintaba ni mucho menos bien. La necesidad de encontrar un equipo en el que poder optar a seguir peleando con grandes cosas era una quimera, sin embargo, llegó a Williams y tras un inicio duro, terminó a un nivel excelso, sumando incluso dos podios. Pero ahora, el cambio de reglamentación le está costando a los de Grove, que no pudieron llegar a tiempo a los tests de Barcelona por problemas en el desarrollo de su máquina, por lo que llegarán a ciegas a Baréin.

Bajo esa intenta presión se ha presentado en sociedad el nuevo FW48, el coche que está llamado a pelear por estar en la vanguardia de la zona media y si es posible, dar el salto para buscar colarse entre los mejores. Un monoplaza que genera la ilusión de todos, empezando por los pilotos, el propio Sainz y Alex Albon y continuando por el jefe, un James Vowles que remarcó la "ilusión" existente dentro de escudería para esta nueva temporada, en la que esperan volver a pelear: "El 2026 es el siguiente paso en el camino de vuelta a la cima para el equipo Atlassian Williams F1 Team, ahora que entramos en una nueva era para este deporte, y estamos muy ilusionados con la temporada que tenemos por delante".

Sainz pide más y confía ciegamente en Mercedes

Tras su llegada el año pasado al equipo británico, Sainz sabe lo que es ir de menos a más, y eso es lo que le pide ahora mismo a Williams, consciente de que queda mucho camino por delante, pero solo pueden trabajar para tratar de darle la vuelta a una situación que no está siendo nada fácil: "Lo único que pido es progreso en todas las áreas que nos marcamos con una línea roja sobre las que debemos mejorar como equipo". Y más allá de que con las nuevas normas todo es muy diferente, confía en que pueda aprovechar lo que le den desde Grove.

Además, hay otro motivo por el que pueden estar muy contentos en Williams, el motor. Al montar la unidad de potencia de Mercedes, que parece con diferencia la mejor de todas las nuevas, deberían estar, como poco, a la vanguardia en ese aspecto y el 55 es consciente de ello: "Son muy buenos -Mercedes- en los cambios de reglamento e integración. Sabemos que el motor es fiable, aunque habrá algún problema y es normal". No obstante, pese a no haber estado en Barcelona, si que pudieron hacer muchas pruebas en el sinulador.