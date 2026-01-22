El temido Mercedes ya es una realidad: "La mayor transformación técnica de la historia del deporte"

Mercedes ha presentado este jueves su nuevo monoplaza, el W17, el gran favorito a la victoria este 2026, en el que cambia toda la normativa y los alemanes parecen haber encontrado una ventaja competitiva con su motor

La temporada 2026 del mundial de Fórmula 1 está muy cerca de comenzar, pero antes se están presentando poco a poco los coches de los diferentes equipos y este jueves ha sido el turno del gran favorito, el Mercedes. Con la nueva reglamentación el equipo alemán parece haber encontrado una pequeña rendija para que su motor sea más rápido que el de sus rivales, pero antes de ponerlo en pista, han mostrado como será su máquina. Y las balas plateadas dejarán de serlo, pasando a predominar el negro, con un diseño agresivo y rompedor que promete dejarse ver y mucho en las carreras durante los próximos meses.

La mayor transformación técnica de la historia del deporte

El equipo ha revelado este jueves el diseño del monoplaza con el que competirá esta temporada, denominado W17, que es más "pequeño, estrecho y ligero que su predecesor", fruto del cambio de normativa que hará que los coches sean más agresivos, aunque eso sí, con todos los cambios la gran incógnita es el rendimiento que puedan tener. Este es el primer monoplaza Mercedes bajo las nuevas regulaciones introducidas en la F1 este año y presenta una nueva y llamativa decoración, con presencia de mucho color negro su plateado característico, en lo que supone "la mayor transformación técnica en la historia del deporte, con un chasis, una unidad de potencia y una normativa de combustible completamente nuevos".

En lo que se refiere a la aerodinámica, presenta alerones delanteros y traseros móviles, un motor que produce una distribución casi 50/50 entre energía eléctrica y de combustión, y funciona con combustibles sostenibles avanzados" desarrollados por Petronas, socio titular y técnico del equipo. En cuanto a su diseño, el equipo ha puesto de relieve que "una dinámica línea de flujo verde Petronas define el diseño, extendiéndose a lo largo del vehículo para enfatizar la velocidad y la precisión, a la vez que armoniza la transición del icónico plateado Mercedes al negro intenso del equipo".

Preparados para pelear

El director del equipo, Toto Wolff, ha señalado que "la Fórmula 1 experimentará cambios significativos en 2026", y ha dejado claro que ellos están "preparados para esa transición", como demuestran sus altísimas expectativas. "El nuevo reglamento exige innovación y un enfoque absoluto en todas las áreas de rendimiento. Nuestro trabajo en el nuevo coche y el desarrollo a largo plazo de la unidad de potencia y los combustibles sostenibles avanzados con Petronas reflejan ese enfoque".

Para verlo en pista no habrá que esperar mucho, pues el equipo se dirige a España para realizar las primeras jornadas de test del curso en el circuito de Montmeló, del 26 al 30 de enero, antes de viajar a Bahréin para las siguientes pruebas y ya dejarlo todo preparado para que comience la fiesta en el Gran Premio de Australia.