El jefe de Audi sobre la polémica de los motores Mercedes: ''Marcaría la diferencia en la competición''

Mattia Binotto, CEO de Audi y exingeniero de Ferrari, no esquivó el conflicto sobre los motores de 2026. El suizo reconoció la incertidumbre sobre la supuesta relación de compresión de Mercedes y advirtió que, de ser cierta, podría alterar el orden de fuerzas en pista

Que la Fórmula 1 en 2026 va a ser radicalmente diferente es algo que nos llevan avisando desde que se conocieron las nuevas normas de la FIA. Las escuderías han tenido que adaptarse a las obligaciones que se le han impuesto, pero en el caso de Audi, nuevo equipo tras la compra de Sauber. Y por ello, el ex de Ferrari y ahora jefe de la escudería alemana Mattia Binotto, ha hablado sobre toda la polémica con los motores de Mercedes en la presentación del R26.

Binotto no se corta un pelo

No hace mucho saltó toda la polémica del vacío legal que supuestamente había aprovechado Mercedes para lograr la relación de compresión de 18:1 en vez del 16:1 homologado, dejando claro Binotto que no tiene ni idea de si esta noticia es cierta: ''Creo que es la lucha de la Fórmula 1, es parte de nuestro trabajo, así que no sería normal que no nos peleáramos y no se si es cierto o no''.

Pero quiere dejar claro que ''de momento sólo hay rumores de que Mercedes podría haber diseñado un motor con una relación de compresión mayor en condiciones de calor, pero no me corresponde a mi demostrarlo ni saberlo''. Binotto remarca que ''es una cuestión de orden público y la FIA decidirá, así que las normas son importantes, hacerlas cumplir es importante y solo podemos confiar en la FIA una vez más''.

Una 'ventaja' en medio de la lucha por la identidad alemana

Binotto no se corta al dejar claro que si este escape en la normativa se acaba confirmando, sería un factor definitivo a la hora de competir: ''Si es real, primero hay una diferencia significativa en términos de rendimiento y tiempo por vuelta. Sin duda, eso marcaría la diferencia en la pista de competición''.

Todo esto en pleno duelo de gigantes alemanes, ya que por primera vez en décadas, Mercedes tiene un rival directo de su propio país. Audi no solo está entrando en la Fórmula 1 como un nuevo equipo, si no que está intentando que se le relacione directamente con Alemania. Una carta de presentación que remarque que su motor se fabrica en Baviera, mientras que su compatriota lo hace en Reino Unido, cosa que el nuevo equipo dejó claro en su presentación: ''esta será la primera vez en más de una década que haya en la Fórmula 1 un motor fabricado en Alemania''.