El debut de Audi en Fórmula 1 devuelve el brillo a la parrilla

EL R26 ya es una realidad y Audi ha enseñado su primera carta, que permite imaginar el cambio estético de la parrilla en 2026, con el regreso de las pinturas brillantes y una identidad visual que rompe con la era del mate

Audi Revolut F1 Team aterriza en la parrilla de la Fórmula 1 oficialmente como equipo de fábrica tras completar la adquisición de la estructura de Sauber. En un acto en Berlín, este acto ha marcado un antes y un después en cuanto a decoraciones se refiere, ya que vuelve el brillo a la Fórmula 1 dejando de lado los colores mates que han marcado la norma en temporadas anteriores.

Adiós Sauber, hola Audi

Un año marcado por la despedida de Sauber y el hola a Audi, absorbiendo este en su totalidad al equipo sueco y desarrollando su unidad de potencia en Alemania. En tierras alemanas han presentado el coche con un poquito de su tierra, dándole a su R26 Concept de flecha de plata y tras ver la presentación de Red Bull, todo apunta a que los coches este año serán más llamativos aún si cabe.

Las pullas a Mercedes

Un monoplaza que combina el negro y rojo de Audi en la cubierta, alerón trasero e interior de los pontones, con el plateado, color principal del Fórmula 1. Unas flechas de plata que es una completa declaración de intenciones a Mercedes, tal y cómo hicieron en su comunicado de entrada en la máxima categoría que se refirió sin disimulo a la marca también alemana: ''Los aros son las nuevas estrellas''.

Tampoco se cortaron al contar que ''esta será la primera vez en más de una década que haya en la Fórmula 1 un motor fabricado en Alemania''. Y es que Mercedes es una marca alemana, pero tanto su motor como su chasis está fabricado en Brackley, localidad británica en el que históricamente ha estado asentada durante mucho tiempo. Audi ha querido reivindicar la identidad alemana, consiguiendo un público local muy valioso.

Un coche 'peso pluma'

La nueva escudería, al igual que Alpine, ha sido capaz de bajar a 768 de peso el monoplaza, el mínimo que se establece en esta nueva normativa de la Fórmula 1 en 2026, tras el primer shakedown en Barcelona. Entre los patrocinadores del nuevo coche se puede encontrar a Adidas o Qatar, además de Revolut como patrocinador principal.

Nico Hükenberg y Gabriel Bortoleto tendrán el privilegio de ser los pilotos principales de esta 'recién nacida' escudería. Y es que mantienen los dos pesos pesados de Sauber, combinando la experiencia del alemán -un plus para la marca que quiere reivindicar que es una marca alemana- con la juventud y frescura del brasileño.