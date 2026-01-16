Max Verstappen da el visto bueno al nuevo Red Bull: ''Es mucho mejor''

La escudería austriaca ha levantado el telón de la nueva era de la Fórmula 1 con una presentación cargada de simbolismo, siendo el primer coche impulsado por una unidad de potencia propia desarrollada junto a Ford en un año decisivo para el futuro del neerlandés

Red Bull toma la delantera al resto de equipos de Fórmula 1 y presenta en Detroit la decoración tanto su monoplaza principal como el de Racing Bulls. Eso sí, para conocer todos los detalles de la 'maquina' en sí habrá que esperar hasta después de los test de Barcelona desde el 26 hasta el 30 de enero, llevándose a cabo a puerta cerrada tanto para espectadores como para la prensa. Los de Baréin será en dos bloque de tres días cada uno, comenzando el primero el día 11 de febrero y el segundo a el 18 de febrero. A diferencia que el de la ciudad condal, serán abiertas al público y con cobertura televisiva completa.

Verstappen, contento con el nuevo coche de Red Bull

Los de Milton Keys están centrados en adaptarse a la nueva normativa de la FIA para 2026, que pretende cambiarlo todo. Y si alguien debe estar contento con el próximo monoplaza, ese es Max Verstappen. Aunque aún el interior es todo un misterio, el exterior parece que le ha gustado bastante: ''Creo que es mucho mejor. Sí, llevo tiempo pidiéndolo, así que es genial. Me gusta el brillo. Me gusta el azul; es mi color favorito. Es un cambio muy grande en el motor y el coche; como pueden ver, también han cambiado un poco las dimensiones del coche''.

Aunque el futuro de Max Verstappen ha sido el tema central del paddock durante los últimos meses, tras el Gran Premio de Hungría confirmó que seguiría en el equipo, al menos durante 2026. De hecho, su intención es cumplir el contrato, el cuál expira dentro de dos años. Entre los equipos interesados, Toto Wolff nunca ha ocultado su deseo de ficharlo para Mercedes mientras que los rumores de poder volver a trabajar con Adrian Newey lo llevaban hasta Aston Martin. Primero toca esperar a ver como se desarrolla este año de cambios, en el que el neerlandés va a por todas.

La presentación en la sede de Ford

El lugar elegido para la presentación ha sido Detroit, homenajeando la era Red Bull Ford Powertrains. El cambio de motor se ha visto motivado por el nuevo reglamento, dejando de lado los motores de Honda para lanzarse a fabricar sus propias unidades de potencia por primera vez en la historia.

Tras revelar el livery del RB22 y el de su hermano menor, el VCARB de Racing Bulls, Laurent Mekies, CEO y director de Red Bull habló sobre esta nueva decoración que evoca al pasado de la escudería, con un toque retro: ''El coche luce espectacular, queríamos darle un toque especial con el brillo para esta nueva etapa, y esperamos que los aficionados lo disfruten. El equipo ha hecho un trabajo increíble para estar aquí hoy y poder ir al ‘Shakedown’ de Barcelona con nuestro propio coche y unidad de potencia por primera vez. Este es el resultado del esfuerzo de 2000 personas en el Campus Tecnológico de Red Bull''.