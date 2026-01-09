Audi se adelanta al resto de la parrilla en Montmeló

Este 9 de enero ha sido el día elegido por Audi para hacer una prueba en el circuito de Montmeló, siendo el primero de todos los equipos de la parrilla en mostrar al mundo su prototipo de este 2026

El mundial de Formula 1 está muy cerca de comenzar, aún quedan varios meses para que llegue el Gran Premio de Australia y aunque hay algo menos de tiempo antes de la pretemporada, cualquier día cuenta este 2026 en el que todo va a ser nuevo. Los coches partirán de cero con la nueva reglamentación, nuevos motores y en general un sinfín de cambios que obligará a cada equipo a dar todo lo que tiene para presentarse con una máquina competitiva. Los últimos años ya son historia y es el momento de acertar con lo que se hace.

Por esto mismo cada una de las escuderías lleva meses de secretismo en torno a su trabajo con los nuevos coches, pero antes de que llegue el 26 de enero, donde se ponen en pista en los primeros tests, hay alguna escuadra que se ha adelantado, como uno de los nuevos, Audi, que ha puesto en pista su nuevo prototipo este viernes en Montmeló, donde Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto han podido rodar durante 200 kilómetros para testar los avances de uno de los coches más esperados, en la incursión de la poderosa marca alemana en el 'Gran Circo' tras ganar en casi todas las disciplinas habidas y por haber.

El coche que ha salido a pista es un modelo muy básico, el mismo que sacarán en los futuros tests, pues el 'oficial' ya con todo acabado llegará en Bahréin, las últimas pruebas previas a Albert Park. No obstante, ya se ha podido ver -y sobre todo oír- el nuevo motor en la pista de Barcelona, donde ha quedado claro que el nuevo sonido es mucho más llamativo. Ahora solo falta que sea rápido y todo a poco ir puliendo los detalles antes de que arranque la acción.

Se suman a las pruebas antes del día D

Audi ha plantado la primera prueba este viernes, sin embargo, vendrán más equipos a ponerse a prueba antes del día D, el 26 de febrero, momento en el que se pondrán a prueba todos los nuevos coches en los tests privado también en Montmeló, donde la prensa tiene prohibida su asistencia. Antes de eso hay fuentes que confirman que Alpine tiene reservada la pista catalana para el estreno de su A526, aunque no está confirmado el día. Mientras que otros medios señalan que Haas también tendrá un filming antes de los mencionados tests, pero las fechas no son oficiales todavía.