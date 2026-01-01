Alonso lidera Aston Martin mientras Stroll no da el paso: ''No siento que Lance quiera esto tanto''

El asturiano se ha erigido como el referente de los de Silverstone, superando sistemáticamente a su compañero mientras que su rendimiento deja en evidencia la falta de ambición del canadiense, según el análisis del piloto Nelson Piquet Jr.

Nelson Piquet Jr.no se ha cortado un pelo y ha soltado una auténtica bomba defendiendo al que fue su compañero en Renault durante 2008 y 2009, Fernando Alonso. Define al asturiano este como un animal competitivo que tiene más hambre que el también veterano Hamilton. También ha lanzado un dardo envenenado a Lance Stroll, dejando caer que el canadiense vive demasiado cómodo bajo el ala de su padre, aliviado de la presión que se requiere en la Fórmula 1.

Stroll necesita más presión

Si hay un dato que ha llamado la atención en esta temporada 2025 ha sido como Alonso ha arrasado a su compañero de Aston Martin, con un 24-0 en clasificaciones disputadas, una cifra redonda para el asturiano. Una guerra interna que el asturiano ha ganado sin despeinarse, y que ha hecho inevitable que Nelson Piquet Jr. opine del tema en el podcast brasileño Pelas Pistas con claroscuros: ''Creo que Lance es mejor de lo que la gente piensa. Entre pilotos de tanto nivel, el talento puede marcar dos o tres décimas. La diferencia real es qué haces bajo presión. Y el problema de Lance es que no tiene presión. No siento que quiera esto tanto. Está bajo el cobijo de su padre y, desde esa perspectiva, no es lo mejor para él''.

''Vettel, al final de su carrera, estaba pilotando ante Lance Stroll y casi siempre estaba por delante, pero Lance estaba justo ahí con él. Ahora, puede ser que Stroll no se esté implicando tanto, pero no está ni de lejos cerca de Fernando. Siempre ves a Fernando entre los diez primeros, ya sea clasificación o carrera'', concluía sobre la situación de la escudería británica.

Fernando Alonso y el gancho que le falta a Hamilton

Que la temporada no ha sido fácil para ninguno de los pilotos, no es un secreto, ya que ambos han hablado en más de una ocasión sobre las dificultades de la temporada. En una cara de la moneda tenemos a Lewis Hamilton, que puso toda la carne en el asador dando el salto a Ferrari, aunque le costó algo adaptarse al coche como expresó con palabras tan duras como ''soy un inútil''. En la otra, Fernando Alonso también tuvo problemas con el AMR25, poniendo toda la esperanza en el recién estrenado 2026 y quedando en el décimo puesto del Mundial de Pilotos.

Nelson Piquet Jr. analizó la situación, comparando la mentalidad de Alonso a sus 44 años con la de otro de los veteranos del paddock, Lewis Hamilton, que cumplirá 41 el 7 de enero: ''Ves a Fernando, independientemente de su edad, todavía desea con todas sus fuerzas y se va de la Fórmula 1, hace el Dakar, la IndyCarm vuelve y sigue siendo competitivo''.

Diferentes formas de afrontar la competición

Sobre las palabras pesimistas que ha ido soltando Lewis Hamilton tras su rendimiento inferior al de su compañero, Piquet lo tiene claro: ''Ves sus ojos y su lenguaje corporal, Fernando todavía quiere ganar como el primer día y Lewis Hamilton, en las entrevistas, hace ver que no es tan bueno, esto y lo otro''.