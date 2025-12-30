Lawrence Stroll recibe un duro mensaje para él y Aston Martin

Tras finalizar el año en la séptima plaza del Mundial de Constructores, Nelson Piquet Jr. no ha podido morderse la lengua y ha dicho lo que piensa de los pilotos de la escudería británica

Ha dicho lo que piensa la mayoría y no se atreve a decir por respeto o diplomacia. Pero lo cierto es que Aston Martin tiene un problema con Lance Stroll. El hijo del propietario Lawrence Stroll sigue sin avanzar y sin dar muestras de mejoría para un futuro donde en Silverstone sueñan con ser campeones algún día. Y ya no es ninguna joven promesa. Tiene 27 años y su padre está empeñado en hacerle campeón del mundo.

Una vez más, la temporada 2025 ha dejado la misma sensación. Pese a que el monoplaza verde no haya sido el mejor para puntuar este curso, existe una distancia abismal entre los dos pilotos de la escudería británica. Y eso ha provocado que el equipo verde no haya podido quedar más allá de la séptima plaza en el Mundial de Constructores.

Lance Stroll ha sumado concretamente 33 puntos y Fernando Alonso 56. Mientras el asturiano ha quedado décimo en la tabla de pilotos, el canadiense ha quedado el decimosexto. Y Nelson Piquet Jr., expiloto y excompañero del español en Renault no se ha mordido la lengua a la hora de analizar en el pódcast Pelas Pistas lo que ocurre en Aston Marin: "Con Vettel estaba justo ahí, pero ahora no está ni de lejos cerca de Fernando".

Y si los números aportados son insuficientes, el dato de las 'Qualy' son ya demoledores: Alonso ha superado a Stroll en las 24 sesiones clasificatorias del año. Mientras el ovetense ha conseguido meterse algunas veces hasta en la Q3, la Q1 ha sido el horizonte del canadiense en la mayoría de ellas: "Siempre ves a Fernando entre los diez primeros, ya sea en clasificación o en carrera".

Pero su dura crítica no acaba aquí, sino que ha apuntado directamente a su padre: "Creo que Lance es mejor de lo que la gente piensa. Entre pilotos de tanto nivel, el talento puede marcar dos o tres décimas. La diferencia real es qué haces bajo presión. Y el problema de Lance es que no tiene presión. No siento que quiera esto tanto. Está bajo el cobijo de su padre y, desde esa perspectiva, no es lo mejor para él".

Y como ejemplo y para terminar su análisis, ha resaltado la ambición de Fernando Alonso a sus 44 años: "Trabaja como si fuera su primer día en la Fórmula 1. No le pesa la edad. Sigue queriendo ganar con todas sus fuerzas. Lo ves en sus ojos, en su lenguaje corporal".