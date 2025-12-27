Helmut Marko señala un grave error de Adrian Newey en Aston Martin

El que fuera hasta hace unos días asesor de Red Bull no ha dudado a la hora de recalcar que el prestigioso ingeniero no tiene madera para ser el Team Principal de una escudería

Si dentro del convento tenía pocos miramientos a la hora de pronunciarse sobre todo lo que le preguntaban, ahora que se ha salido del mismo Helmut Marko puede ser un auténtico espectáculo cada domingo en el Gran Circo.

A sus 82 años, dejó de ser asesor ejecutivo de Red Bull Racing hace unos días y, desde entonces, no ha parado de conceder entrevistas a todo el que se lo ha pedido. Y en la última, en el diario Kleine Zeitung, ha comentado lo que están haciendo en Aston Martin y el nuevo papel que está desempeñando su excompañero Adrian Newey.

Conoce bien al ingeniero británico después de 18 años trabajando con él (2006-2024) y asegura que se ha equivocado asumiendo el rol de Team Principal de la escudería británica: "El movimiento me ha sorprendido mucho. Primero, tenemos que ver cómo es en la práctica. Desde luego, no es su punto fuerte.... Su punto fuerte es el diseño, la puesta a punto del coche y la calidad en la producción y el desarrollo del coche. Estoy muy sorprendido de que la dirección del equipo pueda irle bien a él".

Y es que dicho nombramiento causó sorpresa también en el resto de expertos, que no llegaban a entender muy bien que le quitaran dicho cargo a Andy Cowell. Incluso Aston Martin tuvo que salir al paso de todos los comentarios para puntualizar que Newey no asumirá todas las atribuciones de director.

Todo apunta a que apenas irá a cuatro o cinco Grandes Premios y que Mike Krack tomará muchas de sus funciones en los circuitos. Para colmo, han aparecido informaciones en los últimos días de que Aston Martin podría estar en negociaciones con el ingeniero de pista de Max Verstappen, Giampiero Lambiase, en un claro intento de reorganizar mejor su equipo de dirección.

La última apuesta de Helmut Marko se estrena en 2026 como piloto oficial

Arvind Lindblad ha sido su último gran descubrimiento. El británico está en las filas de la Academia de Jóvenes Pilotos de Red Bull desde 2022, posicionándolo Helmut Marko como el próximo Max Verstappen.

Y no es para menos, ya que ha demostrado su valía con creces pasando de Fórmula 4 a Fórmula 1 en tan solo cuatro años con un salto de categoría. Este próximo curso será compañero oficial de Liam Lawson en Racing Bulls y será el único 'rookie' de la parrilla.

Y el propio Lindblad se ha mostrado así de agradecido a Marko: ''He trabajado muy de cerca con ellos estos últimos dos años. Le estoy muy agradecido por haber creído en mí cuando otros no lo hicieron, porque esta oportunidad no habría llegado sin él. No ha sido el año más fácil para mí. Me hace gracia cuando mucha gente comenta lo difícil que puede ser trabajar con él. Para mí, siempre ha sido, al contrario. Siempre he tenido una muy buena relación con él".