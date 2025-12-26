Aston Martin y un segundo bombazo para Fernando Alonso

El equipo británico podría estar negociando con la mano derecha de Max Verstappen para incorporarlo a sus filas y así poder trabajar, codo con codo, con el ingeniero Adrian Newey

Todos contra Verstappen. Viendo que el tetracampeón del mundo es capaz de luchar por el título pese a no tener el mejor coche, como ha quedado demostrado en el Mundial de F1 de 2025, algunos parecen dispuestos a debilitarle de cualquier forma. Concretamente, Aston Martin, escudería que podría estar gestando otro auténtico bombazo para 2026.

Una vez fichado a Adrian Newey a finales de 2024, ahora hay rumores de que los británicos podrían estar interesados en hacer lo mismo con el ingeniero de carrera de Red Bull. Según publica The Race, Gianpiero Lambiase, la mano derecha de Max Verstappen en la pista, estaría en conversaciones con los de Silverstone para incorporarse a sus filas.

De hecho, ahora que aparece dicha información podría cobrar sentido la última conversación que mantuvieron el piloto neerlandés y él en la carrera de Abu Dhabi. Dos mensajes por radio que sonaron a despedida. El londinense le dijo: "Puedes estar orgulloso de eso, amigo, mantén la cabeza alta". Y Verstappen respondió de inmediato: "Les demostramos una última vez quién manda".

Según asegura dicho medio, Lambiase y Aston Martin habrían mantenido conversaciones para un puesto directivo, quizá como número dos o tal vez 'team principal', un cargo que nunca ha parecido que Newey fuera a asumir desde el mismo día del anuncio, pues jamás ha desarrollado esas atribuciones, que además le quitarían tiempo para su labor más valiosa, la del diseño del monoplaza.

Cabe recordar que Newey y Lambiase mantienen una buena relación y muchos ven en el londinense la pareja perfecta para terminar de perfilar el equipo directivo de los de verde.

Un fichaje que sería para medio plazo

La principal incógnita ahora está en cuándo podría ejercer Lambiase con Aston Martin. Y es que, al igual que le pasó a Adrian Newey cuando firmó, debería estar un tiempo alejado de los circuitos. Según el reglamento, el 'gardening' (periodo de paro obligado en estos casos) podría alargarse hasta el final de 2026.

Fernando Alonso se da un capricho y causa furor en las redes

Tiempo de descanso en la Fórmula1 y de regalos en el resto del mundo. Y Fernando Alonso no ha querido ser menos y se ha dado un último capricho. El asturiano, que vive en Mónaco desde hace muchos años, se ha dejado ver por las calles monegascas junto a su pareja Melissa Jiménez conduciendo un exclusivo Mercedes CLK GTR. Y como era de esperar, la imagen ya se ha hecho viral y ha generado todo tipo de comentarios.