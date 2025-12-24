Aston Martin pide paciencia antes del gran salto de 2026

A las puertas del estreno del nuevo reglamento y con Fernando Alonso como referencia en pista, Lawrence Stroll lanza un mensaje de prudencia sobre el proyecto de Aston Martin para 2026, pidiendo tiempo y paciencia para que la alianza de Honda con el equipo técnico liderado por Adrian Newey empiece a dar sus frutos

El proyecto para 2026 de Aston Martin es ambicioso. Con un ''ilusionado'' Fernando Alonso, que podría estar en su último año en la F1, y Adrian Newey a la cabeza del equipo técnico, los aficionados de la escudería británica están eufóricos. Aunque Lawrence Stroll ha querido salir a calmar las aguas, con un cauteloso mensaje sobre el cambio que han dado con las unidades de potencia de Honda pensadas para la nueva normativa de la FIA.

La petición de Lawrence Stroll

A poco más de un mes de los primeros test de 2026, que tendrán lugar en Barcelona, el presidente de Aston Martin pide cabeza fría para el próximo año: ''Estamos deseando que llegue el año que viene con un gran cambio de reglamento. Será un gran paso adelante, tenemos a Honda como nuestro socio de motores, seremos un equipo oficial por primera vez, es una experiencia completamente diferente'', ha declarado Lawrence Stroll para la edición española de Motorsport.com.

''Diseñar un chasis que se adapte a un motor es una cosa diferente de tener un motor de cliente y simplemente recibirlo. Se necesita tiempo y paciencia para que todo esto se concrete'', comentaba sobre los grandes cambios por los que está pasando Aston Martin y por los que pasará en este inicio de temporada.

Los antecedentes de Honda

No se puede pasar por alto el historial de éxitos que ha tenido el nuevo equipo técnico de Aston Martin, sin duda una apuesta por la calidad que demuestra la ambición del proyecto. Adrian Newey será el encargado de integrar en el AMR26 el motor de Honda, tal y como hizo en Red Bull durante los cuatro años consecutivos que se llevó el título Max Verstappen. También cuentan con otra bala ganadora en la recamara, la de Andy Cowell. El jefe del proyecto de motor de Mercedes ganó la friolera de siete títulos consecutivos. Es difícil imagina un escenario mejor para la escudería británica, con dos de los pesos pesados de la Fórmula 1.

''Tendremos una nueva unidad de potencia el año que viene y hay que darle a Honda el tiempo necesario, con suerte, para desarrollarla'', añadía Lawrence Stroll, llamando a la paciencia mientras el mismo confirma que ''las expectativas son muy altas, al máximo''. ''Ahora necesitamos dar tiempo a todos para que nos unamos y trabajemos para que estas nuevas y emocionantes normas que llegarán el año que viene estén a la altura de nuestras altas expectativas, al máximo'', concluyó el magnate.