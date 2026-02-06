Toto Wolff, jefe de Mercedes, avisa tras Barcelona: ''No hemos visto a los rivales al límite''

Tras un prometedor shakedown en Barcelona, Toto Wolff rebaja la euforia en Mercedes y avisa que aún no se ha visto el verdadero potencial de sus potenciales rivales

A Mercedes le ha ido extraordinariamente bien en el shakedown de Barcelona 2026. En los cinco días de pruebas de finales de enero, el equipo alemán ha sido el referente en términos de fiabilidad y kilometraje, considerándose como uno de los favoritos para el inicio de esta nueva era reglamentaria.

El equipo fue el que más rodó en el Circuit de Barcelona-Catalunya, ya que entre George Russell y Kimi Antonelli completaron un total de 502 vueltas con el nuevo W17. Aunque el jefe de Mercedes, Toto Wolff, prefiere mantener la prudencia después de esos exitosos test.

Toto Wolff aún no tiene conclusiones claras

''Aún no tenemos una idea clara del rendimiento porque no hemos visto a Max conducir el coche rápido ni a McLaren ni a Ferrari hacer lo que hacen. Así que me cuidaría de decir que el shakedown fue fantástico para nosotros. Simplemente no sabemos cómo fue'', comentaba Toto Wolff en unas declaraciones recogidas por Car and Driver. ''Creo que probablemente los aficionados y la gente esperaban un posible enfrentamiento entre Mercedes y McLaren, porque había mucha expectación, por el hecho de que Mercedes tuviera claramente la mejor unidad de potencia'', añadió.

''Pero parece que los otros fabricantes de motores han hecho un buen trabajo, y sabemos que Red Bull siempre ha tenido un coche increíble, incluso durante los años de dominio de Mercedes. Era su motor lo que les fallaba, no su coche, y obviamente sabemos lo bueno que es Max'', quiso dejar claro para terminar.

Mercedes, dominante en el shakedown

Las Flechas Plateadas pudieron sellar un favoritismo como constructores en los tres días que salieron a pista en Barcelona. Un vaticinio de que Mercedes podría volver a ser lo que fue hace unos años, siendo su talón de Aquiles los monoplazas de la era efecto suelo. Una vez cambiada la normativa, todo puede pasar a ser muy diferente: ''Para Mercedes en particular, esa última normativa fue muy dura para nosotros, fueron cuatro años difíciles'', decía el Director de Ingeniería de la marca, Andrew Shovlin, en unas declaraciones a F1 TV.

Eso sí, el verdadero potencial se verá en los test oficiales de la próxima semana, donde el clima permitirá probar configuraciones más agresivas. Mercedes puede decir que sale de Barcelona con la sensación de tener el coche más maduro de la parrilla. Mientras otros equipos como Williams, que no rodó, o Audi, con problemas hidráulicos, la escudería alemana parece haber hecho los deberes con el nuevo reglamento técnico y de motores.