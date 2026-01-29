Mercedes sigue metiendo miedo en los tests de Montmeló

El penúltimo día de tests de pretemporada en Montmeló ha traído un nuevo episodio del dominio de Mercedes, que un día más ha sido el equipos más rápido y más fiable con amplia diferencia

Cuatro días han transcurrido ya de los cinco previstos de las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 en Montmeló y este jueves ha sido la despedida del equipo que mejores sensaciones ha dejado con amplia diferencia sobre el resto, Mercedes. Ya se podía esperar que las balas plateadas iban a estar en la vanguardia de la parrilla debido a la fiabilidad de sus diseños y sobre todo, al motor, que con la nueva normativa y tras encontrar un vacío legal en la relación de compresión, tienen el camino expedito para ser los grandes favoritos a reinar en el certamen que empieza el primer fin de semana de marzo en Australia.

Al igual que en los dos días anteriores en los que había rodado, el mejor papel del cuarto día de tests lo hizo el W17 de Mercedes, que ya firmó los dos mejores tiempos en la sesión del miércoles. Por la mañana, Kimi Antonelli paró el cronómetro en 1:17.0, el mejor registro hasta ese momento. Por la tarde, su compañero George Russell mejoró todavía más su tiempo, dejándolo en 1:16.6, según los datos recogidos por el portal Motorsport.com. Así acaba la participación de los alemanes, que al solo estar permitido rodar en tres de las cinco jornadas, se despiden así de estos tests con unas grandísimas sensaciones antes de poner rumbo a Bahréin en dos semanas.

El otro equipo con cierta estabilidad en la jornada fue Ferrari, que también repartió el trabajo entre sus dos pilotos. Lewis Hamilton se encargó de la sesión de la mañana, la cual terminó con un tiempo de 1:18.6 y Charles Leclerc tomó la salida en la sesión de tarde: empezó con calma, haciendo comprobaciones, para un crono de 1:19.1, pero al final consiguió dejar su registro en 1:18.4, mejorando el de su compañero.

En McLaren pintan peor las cosas

Mientras Mercedes sonríe, hay un equipo en más problemas, los actuales campeones, McLaren, que después de debutar este miércoles, hoy solo rodaron por la mañana, con Oscar Piastri al volante. El motivo fue, según explicó el equipo, que "durante el descanso de la comida, se identificó un problema en el sistema de combustible que requería investigación extensiva", lo que significó que terminó su participación "de forma anticipada" y ahora se centraran en el viernes: "El equipo está ahora trabajando duro para asegurar que el coche esté en la mejor condición posible para la sesión de mañana". De cara a esta jornada final está previsto que sean de la partida en el último día de tests tanto Piastri como Lando Norris.

Racing Bulls y Cadillac fueron las otras escuderías que participaron en la jornada. 'Checo' Pérez fue de la partida tanto en la matinal como en la vespertina para un Cadillac que sólo se había probado el lunes y necesitaba más rodaje, mientras Liam Lawson rodó con el Racing Bull. Por otro lado, Haas, Red Bull, Audi y Alpine prefirieron no salir al circuito, reservándose para la sesión final.