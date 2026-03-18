Aston Martin valora sustituir a Newey y ya suenan dos nombres

El equipo británico planea cambios en la estructura interna de la escudería, sonando los nombres de Christian Horner, ex de Red Bull y Andrea Seidl, el que fuera jefe de McLaren

Aston Martin está pasado por un momento bastante delicado. Y es que lo que ya se podía intuir en la pretemporada se ha cumplido tras las dos primeras carreras, dónde se ha podido comprobar que el AMR26 ahora mismo no da pie con bola. Una situación inconcebible en un equipo que se ha construido como una especie de collage de elementos de calidad, empezando por el motor de Honda y terminando con un equipo con Adrian Newey como líder que prometía llevar a la escudería británica a otro nivel.

Pero a veces, las cosas no salen como estaban planeadas y ahora los de Silverstone se ven en la posición de tomar soluciones radicales, como quitar el título de Team Manager a Adrian Newey. Todo esto en una Fórmula 1 que tendrá un mes de descanso atípico en abril debido a la cancelación de Baréin y Arabia Saudita debido a los conflictos en Oriente Medio.

Aston Martin necesita una solución inmediata

Que diferentes eran las cosas hace poco más de un año, cuando se anunció el fichaje de Adrian Newey. El rey de la aerodinámica fue nombrado como jefe de equipo para la nueva temporada, un rol que nunca había ejercido. Durante sus más de 40 años en la Fórmula 1, el papel de Newey siempre había sido puramente técnico y de diseño. Y quizá la decisión de Lawrence Stroll de dar el control total al recién llegado de las operaciones en pista y el desarrollo técnico no fue la más acertada, ya que a la vista está que no ha salido como esperaban.

''Hay mucha tensión en Aston Martin, mucha tensión, mucha decepción, muchos nervios. Yo te diría que hay hasta una falta de liderazgo ahora mismo, yo creo que pronto habrá un jefe de equipo, están buscando un jefe de equipo'', adelantaba Antonio Lobato, presentador de DAZN. De hecho, el periodista especializado en Fórmula 1 es tajante: ''Adrian Newey no ejerce de jefe de equipo. Es más, no debe ejercer de jefe de equipo. Es bueno en lo que es bueno. Por eso, deberán buscar a alguien que haga ese papel''.

Adrian Newey, nominado

Aston Martin, como comentábamos, no da con la tecla. Ya lo intentó Mike Krack, que estuvo casi tres años en el equipo y logrando ocho podios con Fernando Alonso. Pero la falta de competitividad en 2024 precipitó su salida por Andy Cowell, que tomó las riendas en enero del pasado año y duró un año, el tiempo justo para que Adrian Newey subiese al trono. Pero los de Silverstone no buscan una cara conocida, ya que los anteriores jefes de equipo siguen en la estructura aunque relegados a otros puestos, sino que quieren carne fresca para dar un giro total a la situación.

Según los medios de comunicación de Inglaterra, Christian Horner sería uno de los nombres que suenan con fuerza. Recordemos que cuando salió de Red Bull de manera precipitada fue un nombre que se puso encima de la mesa para liderar Aston Martin, pero se desmintió corriendo. La otra opción es Andrea Seidl, el que fue director de equipo durante el resurgimiento de McLaren. Por ahora la situación es de mucho ruido y pocas nueces, habrá que ver como la escudería aprovecha este mes en blanco que se viene en abril e intentar remontar esta temporada que peor no podría haber comenzado.