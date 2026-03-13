Carlos Sainz y Fernando Alonso sufren en China: ''Tenemos que sobrevivir''

Los españoles no levantan cabeza, partiendo Alonso desde la posición 19 y Sainz desde la 17 para la carrera sprint, resultados nada alentadores

Fernando Alonso y Carlos Sainz vuelven a quedar de los últimos, mostrando que nada ha cambiado desde la pasada temporada. La clasificación del sprint en el GP de China ha sido un total desastre para los dos pilotos, que ven que por mucho que lo intenten sus monoplazas no tiran. Es sabido que Aston Martin no ha podido solucionar los problemas con el motor Honda del todo y las falta de piezas lo incrementan aún más. Pero es que Williams va por el mismo camino debido al sobrepeso en el chasis, lo que condena a ambas escuderías británicas.

Se repite la historia para Fernando Alonso

''No nos quedan más recambios para la unidad de potencia. Así que sí, cualquier problema podría ser muy difícil de resolver durante el resto del fin de semana. Por tanto, tenemos que sobrevivir con la fiabilidad y aprender todo lo que podamos'', declaraba Fernando Alonso tras la clasificación a los micrófonos de DAZN. Todo un drama para el asturiano que tiene que agarrarse al aprendizaje mientras los resultados no llegan.

''En los entrenos de esta mañana intentamos aprender algo en la parte del chasis. Mientras el motor es lo que es, intentamos mejorar la parte del chasis. Hemos hecho algún progreso, mínimo, porque estamos tan atrás que se ve poco'', comentaba el bicampeón, que parece que tiene más que asumida la situación que están viviendo y vuelve a cargar contra la unidad de potencia de Honda. Eso sí, sacó la parte positiva: han conseguido recortar décimas con el también maltrecho Williams: ''Estaban como ocho décimas por delante de nosotros, aquí han estado como a tres''.

Carlos Sainz también se encuentra en un apuro

''Ha sido una 'qualy' más o menos como esperábamos. Este circuito a nivel de carga aerodinámica es muy importante y también el peso al haber curvas tan largas...'' compartía Sainz también a los micrófonos de DAZN. Una situación frustrante para el de Williams, que igual que Fernando Alonso, ve como la habilidad de poco sirve cuando es la máquina la que no responde adecuadamente.

''Pero tampoco hemos ayudado teniendo otro problema de fiabilidad en Libres 1 y viniendo también de un fin de semana como Australia que tampoco pude rodar. Así que seguro que todavía se puede optimizar y luchar por algo más en el fin de semana y también aprovecharemos para intentar hacer todas las pruebas posibles'', finalizaba el madrileño.