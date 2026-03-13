Mercedes domina en China mientras Alonso y Sainz se hunden en los libres

Mercedes vuelve a estar intratable, con McLaren siguiéndoles de cerca, mientras los españoles vuelven a caer al fondo de la tabla en las Prácticas 1

Mercedes ha vuelto a dejar claro quien manda en esta nueva Fórmula 1. En la única sección de pruebas antes del domingo, las flechas plateadas han asestado un golpe de autoridad con un doblete que va a ser difícil de superar. George Russell marcó el rimo con un sólido 1:32.741, superando por apenas 0.120 a un insaciable Andrea Kimi Antonelli.

Lo más relevante no es solo el liderato, sino la brecha: el equipo de Backley ha metido más de medio segundo al resto de la parrilla, confirmando que llegan al primer fin de semana de sprint como los rivales a batir. Los españoles por su parte no pueden hacer más con sus monoplazas, así que Fernando Alonso y Carlos Sainz vuelven a caer al fondo de la clasificación.

McLaren aprieta y los españoles caen

A la estela inalcanzable de Mercedes, McLaren se posicionó como la principal alternativa. Lando Norris salvó los muebles in extremis a 0.555, seguido de Oscar Piastri a siete décimas. Ferrari, por su parte, mostró un perfil más discreto con Leclerc y Hamilton a más de 0.850s de la cabeza. La nota llamativa la puso Oliver Bearman, consolidando al Hass como líder de la zona media desde la séptima plaza. Mientras, un Max Verstappen aislado en tierra de nadie fue el único Red Bull con un top 10 que cerraron Hülkenberg con su Audi y Gasly con su Alpine.

La representación española en Shanghái vivió una sesión para el olvido, marcada por la falta de rodaje y esos contratiempos mecánicos que tanto están dando de que hablar. Carlos Sainz no vivió la mejor de sus jornadas, pasando media sesión atrapado en el garaje de Williams debido a fallos de telemetría, viéndose relegado al 17º puesto con apenas 18 vueltas en su casillero. Justo detrás, Fernando Alonso calcó el kilometraje del madrileño, pero con un rendimiento que solo le permitió ser 18º. Sin embargo, el farolillo rojo fue para el 'Checo' Pérez, cerrando la tabla completando solo 13 giros. El mexicano solo superó en actividad al debutante Arvid Lindblad, cuyo Racing Bulls obligó a Dirección de Carrera a actuar tras detenerse envuelto en humo con apenas seis vueltas completadas.

Resultados Práctica 1 del GP de Australia