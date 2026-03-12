Carlos Sainz alerta del peligro de la nueva F1: ''Va a haber un accidente gordo si nada cambia''

El madrileño vaticina un desenlace peligroso si no se mejora la dependencia eléctrica de los nuevos monoplazas

Carlos Sainz ha decidido no quedarse callado, y como otros pilotos, se ha pronunciado respecto a las nuevas normas de la F1 para no depender tanto del componente eléctrico. De hecho, la propia FIA ha confirmado que podría hacer cambios antes del GP de Japón, reduciendo un poco las unidades de potencia eléctrica y satisfacer las quejas de los pilotos. De hecho, el de Williams cree que podría haber hasta accidentes si esto no se soluciona rápido.

El mal presentimiento de Sainz

''Hay dos puntos importantes con la seguridad. Con la salida de Melbourne tuvimos mucha suerte de que no pasara nada entre Liam (Lawson) y Franco (Colapinto). Mi sensación es que va a haber un accidente gordo en una salida si nada cambia en algún momento de la temporada. Espero que podamos mejorarlo y no suceda'', comentó preocupado Carlos Sainz, viendo que las cosas por ahora no funciona muy bien.

''Si no hacemos nada, creo que en algún momento veremos otra situación como esas. Y el segundo punto para mí son los adelantamientos con el modo recta con diferencia de velocidades de 40, 50 o 60 kilómetros por hora sin carga aerodinámica en el coche, por la aerodinámica activa. Se vuelve bastante complicado, tanto en la salida como cuando luchas con otro coche. No me parece correcto'', completaba en unas declaraciones recogidas por AS.

Los ajustes que debe hacer la FIA

Según Carlos Sainz, a diversos puntos que el mejoraría para evitar inconvenientes y situaciones no deseadas: ''No me gusta que la velocidad punta se reduzca a mitad de la recta y pierdas 30 o 40 kilómetros por hora por el súper clipping (pérdida de potencia eléctrica repentina) en mitad de una vuelta de clasificación. No me gusta tener que levantar en mitad de una vuelta de clasificación y no me gusta que las velocidades. de alcance al utilizar a la vez el boost y el modo adelantamiento sean de 60 kilómetros por hora, y que adelantes como si el otro coche estuviera completamente parado.No es un adelantamiento real de Fórmula 1, entiendo que lo llamen artificial''.

''Para mí la fórmula del 50% híbrido no es la correcta. Cuanto más hablo con la gente y más veo la sensación de la gente, todos parecen bastante alineados en que esperemos que cambie un poco según avanza la temporada. Será una combinación del desarrollo de los motores, el software y los equipos, pero el desarrollo solo te permitirá progresar hasta cierto punto. Necesitamos algo de ayuda en de las reglas. Para mí esta no es la fórmula más pura y más adecuada para el ADN de la F1 y necesita ajustes'', finalizaba tajante Sainz.