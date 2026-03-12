Verstappen ironiza con la nueva F1: ''Cambié el simulador por mi Nintendo Switch''

El neerlandés compara la nueva Fórmula 1 con Mario Kart, algo que no ha hecho nada de gracia a la FIA

La nueva normativa de la FIA no ha gustado nada a muchos de los pilotos, que han visto como la forma de conducir ha cambiado por completo. Mientras algunos como Carlos Sainz se han puesto en el peor de los escenarios, como un posible accidente, otros prefieren tirar de humor para afrontar esta turbulenta situación. Y eso es lo que esta haciendo Max Verstappen, que ha comparado la nueva Fórmula 1 con Mario Kart.

Max Verstappen acelera con el champiñón de Mario Kart

Para muchos, el Mario Kart ha sido el juego de su infancia. Entre ellos Max Verstappen, que a sus 28 años seguro que jugó de pequeño a aquella mítica edición de DS o de Wii. Nostalgias aparte, el neerlandés directamente se ha reído del asunto y las complicaciones de la nueva Fórmula 1 comparándolo con el juego de Nintendo, como ya habían hecho durante el fin de semana otros usuarios de X.

En la rueda de prensa previa al GP de China, Verstappen no aguantó más cuando fue preguntado por si el simulador da ventaja y soltó: ''He encontrado una solución más barata: cambié el simulador por mi Nintendo Switch y estoy practicando un poco con el Mario Kart. Cazar los champiñones se me está dando bastante bien. El caparazón azul es un poco más difícil, pero estoy trabajando en ello''. Por si no conocen las referencias de este mundillo, el champiñón servía para acelerar, un poco como ese boost de la nueva F1 del y que tanto se ha hablado. Y bueno, el caparazón azul no es aplicable a la vida real, pero era una auténtica molestia en el juego: cuando ibas en primer lugar, tus enemigos podían lanzártelo y sí o sí explotaba en tu coche, haciéndote perder el control. Lo que comentaba, todo un fastidio.

A la FIA no se ha reído con la broma

Lo más gracioso de este asunto no es la broma en sí de Verstappen, sino que a pesar de que se pudo ver en directo y quedó registrado en las transcripciones oficiales de la FIA, las declaraciones han sufrido un tijeretazo selectivo en F1 TV. Mientras la primera parte de la rueda de prensa con Alonso, Gasly y Ocon aparece integra, la segunda, que es donde aparece este comentario, ha desaparecido del catálogo bajo demanda para los suscriptores.

Este movimiento de la organización parece un intento desesperado y algo estéril por intentar silenciar las duras críticas de los pilotos. Al final, tratar de frenar un mensaje que gracias a la era de internet ya es imposible de parar retándolo en la plataforma oficial de la F1 solo consigue una cosa: que el espectador sabe de primera mano que la tensión está en el ambiente. A la FIA le ha sentado la broma del tetracampeón como si Verstappen le hubiese tirado un caparazón justo antes de la meta. Un poco de humor de vez en cuando no hace daño a nadie.