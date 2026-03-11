La Formula 1 y MotoGP ya tienen canal para emitirse en abierto en España

Mediaset ha llegado a un acuerdo con DAZN y en 2026 va a emitir un total de cinco carreras, tres de MotoGP y dos de Formula 1, en abierto en el territorio español

La Formula 1 y MotoGP son dos de los deportes más visto en España en el siglo XXI y como tal, su seguimiento es brutal en la televisión. Sin embargo, en los últimos años han pasado a emitirse de forma privada en DAZN, pero cada año hay ciertas carreras que se pueden ver en abierto por diversos acuerdos de la compañía de streaming con cadenas generalistas. Este 2026 aún faltaba por conocerse si esto se llevaba a cabo y ya es oficial, será Mediaset, que emitirá un total de cinco carreras, dos de Formula 1 y tres de MotoGP, todas ellas en territorio nacional.

La Fórmula 1 en abierto sigue en Mediaset

Con este acuerdo Mediaset ofrecerá íntegras en abierto las dos pruebas españolas del 'Gran Circo'. La gran novedad es que llegará a los canales en abierto de la compañía el nuevo Gran Premio de España en Madrid, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre, estrenándose en el calendario de la categoría reina del automovilismo en lo que marcará el regreso de la capital tras más de cuarenta años de ausencia, esta vez en el MadRing, nuevo circuito que se está construyendo en IFEMA. Por otro lado, se retransmitirá un año más el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, que se disputa entre el 12 y el 14 de junio. Con esta emisión, Mediaset encadenará su sexto año consecutivo ofreciendo esta prueba en abierto en la televisión nacional.

En 2026, también MotoGP

El gran cambio de este 2026 llega en MotopGP, que en los últimos años ha tenido sus carreras en abierto en Atresmedia, en concreto en La Sexta, pero este año cambiará de canal y de nuevo será Mediaset el lugar en el que se puedan ver. Las pruebas serán el Gran Premio de España en el Circuito de Jerez‑Ángel Nieto –24-26 de abril–, el Gran Premio de Catalunya en el Circuit de Barcelona‑Catalunya –15-17 de mayo– y el Gran Premio de la Comunitat Valenciana en el Circuit Ricardo Tormo –20-22 de noviembre–. Solo se queda fuera del acuerdo el Gran Premio de Aragón en Motorland, del 28 al 30 de agosto, que se verá solo en DAZN.

Eso sí, tanto en la Formula 1 como en MotoGP, si DAZN mantiene su estrategia de los últimos años, pondrá gratis las diferentes carreras que se verán en Mediaset. En este caso, para verlas en su aplicación -si repite la estrategia- solo habría que registrarse y una vez hecho, seguirlas con los comentarios habituales.