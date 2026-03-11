Marc Márquez sobre su retirada: ''No puedo planificar cuando llegará''

El de Cervera habló sobre el temido momento de todos los deportistas, su retirada, para la que aún queda pero que inevitablemente llegará

Marc Márquez no ha tenido el mejor inicio de temporada, pero el nueve veces campeón del mundo ya piensa en conseguir la décima. La relación con Ducati es estable, aunque su renovación para el cambio de reglamento en 2027 aún no se ha anunciado, lo que ha hecho que algunos rumoreen sobre la posibilidad de que este sea su último contrato. Aunque a pesar de las lesiones que ha ido arrastrando, el de Cervera aún tiene mucha cuerda de la que tirar.

Marc Márquez habla sin tapujos del futuro

''Está todo en orden, estamos las dos partes contentas. Pero le pedí a Ducati empezar el año, no quería firmar nada estando lesionado. Cuando te lesionas, algo te baja, no sabes dónde está el 100 por 100. A veces te baja un 1%, a veces un 20%. Tengo que seguir evolucionando'', declaraba en un evento de Estrella Galicia 0.0 en Madrid sobre ese contrato que tanto ha dado de que hablar.

''Retirarse es una de las cosas más difíciles para un deportista, saber cuándo, cómo y por qué. No creo que pueda planificar mi retirada a largo plazo, es algo que sentiré'', comentó cuando se le abordó sobre una posible retirada si se lleva la décima.

El relevo generacional

En el evento, estaba acompañados por Diogo Moreira, vigente campeón de Moto2 y piloto de MotoGP y José Antonio Rueda, ganador del título de Moto3. Estando con ellos, fue la oportunidad perfecta para que Marc Márquez hablase del futuro de MotoGP: ''Diría que es un orgullo, pero a la vez entristece, porque ves que los años van pasando. Pero van pasando bien. Cuando escuchas que eres el referente de los pilotos, y antes decían que eras la inspiración, pues te das cuenta de que acabará llegando alguno de estos pilotos y te dirá que dejes paso, que es su turno. Es ley de vida''.

Y, por supuesto, aprovechó para charlar distendidamente sobre su nominación en los Premio Lareus a mejor deportista de 2025: ''Es el galardón al que, un deportista, a más no puede aspirar. Simplemente estar nominado al premio más importante, deportista del año, creo que el motociclismo nunca había llegado hasta ahí. Estar nominado con atletas que han marcado el 2025 en todos los deportes es un orgullo. Aunque en MotoGP nos sintamos grandes, somos pequeños. Le pasa a todos los deportes, menos fútbol, tenis, que son grandes en todo el mundo''.