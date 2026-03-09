Ducati recibe ''cuatro bofetadas'' en Tailandia y Marc Márquez lo asume

Davide Tardozzi ha hablado sobre cómo se ha tomado Marc Márquez ese comienzo de temporada que no fue para nada lo esperado

En 2021 Ducati empezó una racha que seguro no les ha hecho nada de gracia cortar de golpe en el primer Gran Premio de la temporada. Y es nada más y nada menos que la de 88 podios consecutivos, estadística que se hace añicos debido a la buena actuación de KTM y Aprilia durante el fin de semana. Esto obviamente ha tocado de cerca a Marc Márquez, que encima se vio el domingo obligado a retirarse al doblar la llanta trasera a causa de un golpe con el piano en la curva 4, lo que le hizo pinchar.

Ducati no empieza de la mejor manera

Tras la carrera, el director del equipo, Davide Tardozzi, concedió una entrevista a Sky Motor MotoGP. En el medio italiano comparó el chasco que se llevaron en el Gran Premio de Tailandia con ''recibir cuatro bofetadas'' de los rivales. Eso sí, también quiso tranquilizar dejando claro que hasta que no lleguen las carreras más tradicionales, como la de Austin o Jerez, no se pueden sacar conclusiones precipitadas. Y es que esto no ha hecho más que empezar.

''Seguramente Marc ha comprendido que este año será más difícil ganar el título. Pero tiene mucha confianza en Ducati, en Gigi Dall'Igna y en sus ingenieros. Obviamente, está enfadado por haber perdido el podio el domingo, porque habría sido al menos tercero, estaba recuperando terreno sobre todo con respecto a Raúl Fernández. Al final, sin embargo, confía en nosotros y en la moto, y creo que en unas semanas su hombro derecho mejorará aún más'', comentaba Tardozzi a TNT Sports, hablando sobre las posibles sensaciones de Marc Márquez.

Marc Márquez sabe que no será fácil

''Siempre hay cambios generacionales, creo que nos llevamos casi o más de 10 años de diferencia y es normal, la gente lo ve como ley de vida. Hay un cambio de generación y tarde o temprano estos chavales de 21 o 22 años acabarán diciéndote, oye, ahora ya nos toca nuestro turno'', comentaba Marc Márquez sobre Pedro Acosta en unas declaraciones recogidas por Car and Driver, asumiendo el ciclo vital del deporte.

''Yo siempre voy a autoexigirme. El año pasado quedamos primero, segundo y tercero. Así que tenemos que seguir mejorando. Es el mensaje que captamos el fin de semana, que ya lo sabíamos'', explicaba en un evento de Estrella Galicia, dejando claro que no tiene intención de achantarse ante el Tiburón de Mazarrón, por mucho que venga a por todas. De hecho, Márquez es tajante cuando se les compara: ''El Marc de 2013 ganó el primer año''.