MotoGP empieza a asumir el problema en Catar: el Gran Premio, "difícil"

Mientras que el automovilismo empieza a cancelar pruebas en Oriente Medio, el siguiente gran campeonato que tiene previsto una cita allí es MotoGP, que ha comunicado que ahora mismo el GP de Catar es difícil

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán sigue trayendo cola por toda la tensión que ha generado en torno a todo Oriente Medio, lo que ha provocado, más allá de toda la tensión geopolítica, que el mundo esté en un clima pre-bélico constante. No obstante y aunque sea mucho menos importante, el deporte también se ha visto afectado a lo grande. Ya hemos visto como algunos deportes como el tenis han vivido un drama con torneos en la zona, o el WEC cancelando su primera carrera del año en Catar y ahora ha sido MotoGP, que corre en Losail, dentro de unas semanas y ahora mismo se ha complicado genuinamente este evento.

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, empresa organizadora del campeonato mundial de motociclismo, ha reconocido en un evento celebrado en Madrid que va a ser "difícil que se pueda disputar la carrera de Catar" debido al conflicto bélico que sufren los países de esa zona de Oriente Medio. Y es que Ezpeleta ha señalado que la prueba que tiene previsto celebrarse en Losail el fin de semana entre el 10 y el 12 de abril, tras la disputa de las citas de Brasil y Austin, "parece complicado que se pueda celebrar", aunque ha subrayado que están "en contacto con el gobierno de Catar y con los organizadores" y ha apuntado que "todavía es pronto para tomar una decisión".

En el supuesto de que la misma no se pudiese disputar, puso de relieve que "no se podría sustituir por otro emplazamiento en la misma fecha" y destacó que "encajarlo de nuevo en otra fecha del calendario resultará bastante complicado". Ya en los últimos años han tenido problemas con ciertas pruebas que no han llegado a celebrarse por motivos bélicos o económicos y han terminado generando agujeros en el calendario que, al estilo de lo que se haría si no hay carrera en Losail, no han tenido sustituto.

La Formula 1, a la espera

El mismo fin de semana en el que está prevista la carrera motociclista en Catar la Formula 1 tiene previsto estar en Bahrein y la semana siguiente en Arabia Saudí, ambas ahora mismo en la misma encrucijada de Moto2. No es nada fácil y salvo que haya una desescalada general del conflicto, no habrá carreras. Aunque eso sí, en el 'Gran Circo' ya se están valorando opciones para sustituir a ambas como Portimao, Imola o Estambul. Aunque todas ellas requerirían de cierto margen.