La FIA empieza a cancelar carreras por el conflicto en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio está poniendo en jaque al mundo y el deporte no es ajeno a ello, tanto que ya se empiezan a cancelar pruebas en la zona, la última de ellas, el inicio de una de las competiciones automovilísticas de referencia

El mundo está actualmente enfrentando a un problema geopolítico con el que nadie contaba después de que Estados Unidos e Israel atacasen Irán, lo que ha provocado las reacciones del país asiático y, especialmente, una escalada de la tensión en Oriente Medio que ha puesto en jaque toda la zona. Y aunque en un caso como este sea lo menos importante, ha afectado de lleno al deporte, que vive en un clima de una intensidad brutal, a la par que cancela competiciones por doquier. La última de ellas ha sido una de las referencias del automovilismo, el WEC, que finalmente no comenzará en Catar.

Mientras que la Formula 1 se debate sobre lo que va a pasar con las carreras de Bahrein y Arabia Saudí, la primera cita del mundial de resistencia ha tenido que ser cancelada por este problema. Los 1812 kilómetros de Catar se iban a disputar en el circuito de Losail, el 28 de marzo, pero han sido pospuestos, según anunció la organización en un comunicado. También se ha cancelado el Prólogo, test previstos los días 21 y 22 de marzo en el mismo trazado, y ahora el campeonato comenzará en el circuito italiano de Imola con su carrera de 6 horas, el 19 de abril, y el WEC informa de que anunciará durante la segunda mitad del campeonato cuándo se correrán estos 1812 kilómetros de Qatar (10 horas).

El comunicado de la FIA

“La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad siempre serán la primera prioridad de la FIA, y agradezco a nuestro Club Miembro, la Federación de Motor y Motocicletas de Qatar, el Circuito Internacional de Lusail, el ACO y nuestros colegas del campeonato por el enfoque mesurado y colaborativo que ha llevado a esta decisión. Como evento inaugural del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, los 1812 km de Qatar ocupan un lugar especial para muchos fanáticos, pilotos y equipos por igual, y trabajaremos en estrecha colaboración con todos los involucrados para reprogramar la carrera para más adelante en la temporada 2026. La FIA continúa monitorizando los acontecimientos en la región y nuestros pensamientos están con todos los afectados por estos recientes eventos mientras esperamos que haya calma, seguridad y un retorno a la estabilidad”.

MotoGP y Formula 1, atentos

Una vez que se ha cancelado el WEC, que era la primera cita importante del motor en la zona, ahora los problemas los tienen los mundiales de MotoGP y Formula 1, que son los siguientes en viajar allí con GP de Qatar de motociclismo (10-12 de abril) y los grandes premios de F1 de Bahréin (10-12 de abril) y Arabia Saudí (17-19 de abril). Aunque parece que la decisión sobre estos se va a demorar algo más, más allá de que se estén buscando soluciones alternativas.