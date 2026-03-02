La FIA se pronuncia sobre el conflicto en Oriente Medio: "El diálogo y la protección de los civiles deben seguir siendo prioridades"

Mientras la tensión sigue creciendo en Oriente Medio, la FIA, que tiene diferentes competiciones próximamente en ese entorno, se ha pronunciado al respecto en boca de su presidente, Mohammed ben Sulayem

El mundo entero se encuentra en estos momentos absorto en un clima de alta tensión provocado por el comienzo de un conflicto bélico en Oriente Medio después de la operación 'Furia Épica' con la que Estados Unidos e Israel han atacado Irán, provocando la reacción del país asiático. Esto ha generado un importante caos geopolítico, afectando al deporte, por ejemplo en el caso del tenis, que tiene a jugadores atrapados en Dubai tras la disputa de un torneo el emirato la semana pasada. Y otro de los afectados es el automovilismo, que estos meses tiene carreras en la zona y debido a eso, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem se acaba de pronunciar al respecto.

El inicio del mundial de Formula 1 en Australia esta semana no está en peligro, pues pese a algunos problemas logísticos, el grueso del mundial llegará a Melbourne, no obstante, hay más dudas es en la disputa de los GPs de Bahrein o Arabia Saudí, así como el estreno del WEC en Qatar. Los tres lugares han recibido impactos de misiles estos días y el clima de una inestabilidad muy alta, por lo que Ben Sulayem ha llamado a la calma, dando importancia a lo que realmente la tiene, que son las vidas civiles y la seguridad en los estados implicados.

Ben Sulayem muestra la postura de la FIA

La FIA publicó un mensaje de su presidente, Mohammed ben Sulayem, en el que rechaza el estallido del conflicto y para asegurar que se están realizando varias evaluaciones sobre las carreras programadas en Oriente Medio, que están previstas dentro de un mes:

"Como Presidente de la FIA, mis pensamientos están con todos aquellos afectados por los recientes acontecimientos en Oriente Medio. Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de vidas y apoyamos a las familias y comunidades impactadas"

"En este momento de incertidumbre, esperamos calma, seguridad y un rápido retorno a la estabilidad. El diálogo y la protección de los civiles deben seguir siendo prioridades"

"Estamos en estrecho contacto con nuestros clubes miembros, promotores de campeonatos, equipos y colegas sobre el terreno mientras supervisamos los acontecimientos con atención y responsabilidad"

"La seguridad y el bienestar guiarán nuestras decisiones mientras evaluamos los próximos eventos programados allí para el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA."

"Nuestra organización está construida sobre la unidad y un propósito compartido. Esa unidad importa ahora más que nunca"

Mohammed Ben Sulayem

Presidente de la FIA