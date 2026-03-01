La F1 sortea el cierre del espacio aéreo para no poner en riesgo el GP de Australia

El conflicto en Oriente Medio ha obligado a los equipos de Fórmula 1 a reorganizar sus itinerarios para poder llegar a tiempo al primer Gran Premio del año, que tendrá lugar en Australia

El inicio de la temporada de Fórmula 1 se ha topado con un contratiempo fortuito. El cierre del espacio aéreo en el Golfo Pérsico, provocado por la escalada bélica entre Irán y el eje Israel-Estados Unidos, ha obligado a las escuderías a reescribir sus planes de vuelo en tiempo récord para no faltar a la cita en Melbourne del 6 al 8 de marzo.

Vuelos desviados

Oriente Medio se puede decir que es el corazón de la red de vuelos entre Europa y el Pacífico. Aerolíneas como Emirates, Qatar Airways o Etihad son las que mueven a la mayoría del personal de la F1. Casi todos los vuelos de Londres, Milán o Niza hacia Melbourne hacen escala allí. Esto se debe a que no hay suficientes plazas en los vuelos directos y además pueden colapsarse aeropuertos asiáticos como el de Singapur o Hong Kong. A esto hay que añadir también el factor fatiga, ya que la ruta por Asia o el rodeo por África puede añadir entre 6 y 10 horas más de viaje, por lo que los ingenieros pueden llegar con cansancio acumulado debido al desfase con riesgos de errores mecánicos humanos.

Según informa Marca, el paddock ha activado un plan B logístico que desplaza el grueso de las operaciones hacia el Este. Los vuelos de personal se han tenido que desviar hacia escalas en China, Singapur o Malasia. Una medida que afecta especialmente a los equipos con sede fuera del Reino Unido, como Ferrari o Red Bull, ya que las escudería británicas suelen operar habitualmente por estas rutas asiáticas. El objetivo es garantizar que los ingenieros y mecánicos lleguen a tiempo para el montaje de los garajes en Albert Park.

El GP de Australia no peligra

Los equipos no británico sufren más, e incluso algunos como Mercedes venían de realizar test o eventos promocionales en la zona, cómo el test de neumáticos de Pirelli en Bahréin que por razones obvias fueron cancelados. De hecho, mucho material no crítico de carrera como el hospitality o el mobiliario se almacena en hubs de los Emiratos entre carreras. Si el espacio aéreo está cerrado, ese material se queda en tierra y hay que alquilarlo o comprarlo de urgencia en Australia.

El caos logístico obliga a movimientos drásticos. Ferrari, con personal bloqueado en Doha, echará mano de sus equipos de test para completar la plantilla en Melbourne y China mientras los pilotos sortean el bloqueo mediante jets privados, los monoplazas dependen de la agilidad de DHL para esquivar el cierre aéreo. Peor suerte corre la prensa: con vuelos cancelados y precios triplicados, muchos periodistas causarán baja en el inicio del Mundial. Pese al desajuste, fuentes de la FOM confirman a Marca que la celebración del GP está asegurada y el personal llegará a tiempo, aunque sea con recortes y con un gran coste económico.